Apple iPhone'lardaki kişisel erişim noktası sorununu kabul etti

iPhone kişisel erişim noktası, iPhone kullanıcılarının bazı durumlarda imdadına yetişiyor. Telefonu bir Wi-Fi noktası gibi kullanmaya ve böylece internet gerektiren durumlarda hayat kurtarmaya yarayan bu özellik, iPhone kullanıcılarının şu sıralar oldukça odağında. Fakat bunun nedeni özelliğe gelmiş herhangi bir yenilik veya güncelleme değil. Nedeni, iPhone kullanıcılarının Apple'a bildirdiği şikayetler.

İPHONE KULLANICILARI KİŞİSEL ERİŞİM NOKTASINA BAĞLANAMIYOR

Bazı iPhone kullanıcıları, geçtiğimiz günlerde Apple'a kişisel erişim noktası özelliği hakkında yüzlerce şikayet bildirdi. Bu şikayetlere göre bazı kullanıcılar, kişisel erişim noktasını açmalarına rağmen bilgisayarlarından ağ bağlantısı sağlayamıyorlar, sağlasalar dahi sürekli kopmalar yaşıyorlar. Şimdilerde herkesin koronavirüs nedeniyle evden çalıştığını ve bazılarımızın kişisel erişim noktasına fazlasıyla ihtiyacı olduğunu düşündüğümüzde sorun oldukça can sıkıcı gözüküyor. Apple'ın konu hakkındaki çözüm önerisi ise fazlasıyla enteresan.

APPLE KİŞİSEL ERİŞİM NOKTASINI AÇIP KAPATMAYI ÖNERDİ

Apple, söz konusu sorunlar hakkında bir öneride bulundu. Şirket kullanıcılarından kişisel erişim noktasını açıp kapatmayı önerdi. Fakat bu kalıcı bir çözüm değil. Apple'ın da bunun farkında olduğunu düşünüyor ve 24 Mart'ta yani bugün yayınlanacak iOS 13.4 güncellemesi ile bu sorunu çözeceğini tahmin ediyoruz.

