Apple iPhone'ları Koronavirüs'ten korumanın yollarını açıkladı

Koronavirüs salgını tüm çapında yankı uyandırmaya devam ediyor. Birçok insan arama motorlarında köşe bucak Koronavirüs salgınından nasıl korunacağını araştırıyor. Bu anlamda bazı dev şirketler de kullanıcılara yardımcı oluyor. Bu şirketlerden birisi ise şüphesiz Apple.

APPLE İPHONE'LARI KORONAVİRÜS'TEN KORUMANIN YOLLARINI AÇIKLADI

Apple, iPhone'ların Koronavirüs'ten dezenfekte edilmesi için bir dizi açıklama yaptı. Apple açıklamalarında iPhone'ların yüzde 70 izopropil alkollü mendil ya da antibakteriyel mendil ile silinmesi takdirde temizleneceğini söyledi. Bunun yanında Apple temizlik sırasında kumaş bez gibi günlük temiz rutininde kullandığımız temizlik maddelerinin kullanılmamasının altını çiziyor. Akıllı telefonların temizlik malzemelerin içine atılması veya daldırılmaması da Apple'ın bir diğer şartı. Zira bunları yaparsanız cihazınız geri döndürülemeyecek şekilde bozulabilir.

APPLE'DAN CLOROX'A ONAY

Apple'ın dikkat çekici tavsiyelerinden biri de Clorox gibi günlük hayatta dahi güçlü olarak nitelendirilen temizlik maddesinin iPhone'ların temizliğinde kullanılabilecek olması. Apple bunun iPhone'lar için herhangi bir zarara neden olmadığını söylüyor ancak yine de temizlik sırasında yüzeylere fazla bastırmamak şart.