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Apple iPhone sahiplerine tazminat ödeyecek

05.12.2020 09:40 | Son Güncelleme:
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Apple iPhone sahiplerine tazminat ödeyecek

Son dönemde başı beladan kurtulmayan Apple şimdi de iPhone sahiplerine 600 TL ödemek zorunda kaldı. İşte detaylar.

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Apple geçtiğimiz günlerde İtayla’da kullanıcıları kandırdığı gerekçesiyle yüklü bir tazminat cezasına çarptırılmıştı. Şimdi de Avrupalı bazı tüketici örgütleri Apple’ın eski iPhone modellerini değersizleştirmeye çalıştığına ilişkin davalar açtı.

Bu davalar neticesinde İspanya ve Belçika’da bulunan iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus sahiplerine 60’ar euro yani yaklaşık olarak 600 TL ödeme yapılması isteniyor.

Benzer davaların önümüzdeki günlerde İtalya ve Portekiz’de de açılması gündemde. Elbette asıl merak edilen unsur bu davanın Türkiye’de de açılıp açılmayacağı. Çünkü ülkemizde milyonlarca iPhone 6 ve 6s kullanıcısı bulunuyor.

Elbette henüz davanın sonuçlanmadığını da hatırlatmamız gerekiyor. Yani mahkeme red kararı da verebilir. Lakin genel kanı kararın tüketiciden yana çıkacağı yönünde. Elbette Apple bu kararı hemen kabul etmeyecektir. Muhtemelen bir de itiraz süreci olacak. Eğer itiraz sürecinde de Apple aleyhine bir karar çıkarsa, Cupertino merkezli şirket ağır bir tazminatın altına girmiş olacak.

Belki önümüzdeki süreçte benzer bir durum Türkiye’de de geçerli olabilir. Elbette öncelikle Avrupa’da açılan davaların sonuçlanmasını beklemek daha doğru olacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz. Fakat Apple’ı zor günlerin beklediğini söylemek şimdiden mümkün.

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