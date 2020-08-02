Koronavirüs salgınından ötürü 2020’nin ilk çeyreğinde bütün akıllı telefon üreticilerinin satışları düşmüştü. Nitekim bu üreticiler içerisinde Apple da bulunuyordu.

Çin’de hayatın yavaş yavaş normale dönmesiyle birlikte satışlar da hızlı bir şekilde artmaya başladı. Özellikle Apple, 2020’nin ikinci çeyreğinde Çin’de muazzam bir sıçrama yaşadı. Cupertino merkezli şirket Çin’deki satışlarını yüzde 225 oranında arttırdı.

Çin nüfusu itibariyle tüm akıllı telefon üreticileri açısından önemli bir pazar. Lakin bu pazarın büyük bir bölümü Çinli üreticilerin elinde bulunuyor. Diğer global markaların Çin’de pek bir varlık gösteremediği de inkar edilemez bir gerçek.

Örneğin dünyada en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren üreticilerden Samsung, Çin’de adeta yokları oynuyor.

Çin pazarında yüzde 80’lik satış payı Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi’nin elinde bulunuyor. Fakat Apple da 2. Çeyrekte muazzam bir sıçrama gerçekleştirdi.

Çin’de koronavirüsün etkisini yitirmesi ve hayatın normalleşmeye başlamasıyla birlikte Apple iPhone satışları adeta patladı.

Apple’dan yapılan açıklamada 2020’nin ikinci çeyreğinde iPhone satışlarının yüzde 225 oranında arttığı belirtildi. Elbette bu artışın temel sebebi ilk çeyrekteki düşüş de olabilir. İlk çeyrekte telefon alamayanlar muhtemelen bu alımlarını ikinci çeyreğe ertelediler. Bu durum da geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla bu yılki satışlarda önemli bir artışa neden oldu.

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