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Apple iPhone SE 3'ü üretime hazırlıyor! Fiyatı ne kadar olacak?

28.12.2020 10:33 | Son Güncelleme:
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Apple iPhone SE 3'ü üretime hazırlıyor! Fiyatı ne kadar olacak?

Apple iPhone SE 3 ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Asya kaynaklı o iddiaya göre Apple, iPhone 12'den sonra yeni nesil iPhone SE akıllı telefon modelini üretecek. Ayrıca modelin isminin iPhone SE Plus olma ihtimali de var. Peki yeni iPhone SE fiyatı ve özellikleri ile neler sunacak?

Apple iPhone SE serisine geçtiğimiz nisan ayında iPhone SE 2020 modelini eklemişti. iPhone SE 2020'den sonra Apple'ın daha büyük ekranlı bir iPhone SE Plus üreteceği söylentileri çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise 2021'in ilk yarısında iPhone SE modelinin tanıtılmayacağı iddia edilmişti. Fakat şimdi Asya kaynaklı bir iddia ile her şey değişti. İddiaların odağındaki telefon ise iPhone SE 3.

BÜYÜK EKRANLI İPHONE SE 3 GELİYOR

Söylentilere göre iPhone SE 3 veya iPhone SE Plus Apple tarafından piyasaya sürülecek. Gelen iddialara göre telefon, iPhone 8 Plus'a benzeyecek ancak biraz daha büyük bir ekran taşıyacak. Bu ekranın 6.06 inç olacağı düşünülüyor. Bildiğiniz üzere Apple, iPhone 8'i temel aldığı iPhone SE 2020'de ekran boyutunda herhangi bir değişiklik yapmamış, iPhone 8'de olduğu gibi iPhone SE 2020'de de 4.7 inçlik bir ekrana yer vermişti. Peki iPhone SE 3 hakkında gelen söylentiler bu kadar mı? Hayır.

iPhone SE Plus

İPHONE SE 3 / İPHONE SE PLUS ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

iPhone SE Plus olarak da anılan telefonun iPhone 8 Plus'ta olduğu gibi çift arka kamera ile gelmesi muhtemel görünüyor. Tabii bu noktada Touch ID sensörünün de telefonda yer alması bekleniyor. Fakart Touch ID sensörünün ana ekran tuşuna mı yerleştirileceği yoksa güç tuşuna mı yerleştirileceği bilinmiyor. 5G desteği de iPhone SE 3 / iPhone SE Plus ile iPhone SE serisine geleceği tahmin ediliyor.

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İŞTE TAHMİN EDİLEN İPHONE SE 3 FİYATI

iPhone SE 3 fiyatı için de iddiaların arasında bir tahmin söz konusu. Bu tahmine göre iPhone SE 3 fiyatı için Apple 535 dolar civarında bir fiyat etiketi belirleyecek. Tabii tüm bunlar henüz iddia aşamasında. Zira Apple'ın henüz iPhone SE 3 veya iPhone SE Plus için üretime geçeceğine dair kesin bir kanıt yok.

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