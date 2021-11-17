Apple, iPhone'u sanılandan erken bir zamanda "katlayabilir"

Önümüzdeki süreçte katlanabilir ekranlı modellerin hızla yayılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Halihazırda katlanabilir ekran formatını yalnızca üst seviye cihazlarda görebiliyoruz. Lakin tahminlere göre birkaç sene içerisinde orta segment cihazlarda dahi katlanabilir ekranlı telefon trendi başlamış olacak.

Peki gelelim asıl sorumuza. Apple ilk katlanabilir ekranlı modelini ne zaman çıkartacak?

KATLANABİLİR iPHONE İÇİN YENİ İDDİALAR

Bir süre önce Apple’ın iki farklı katlanabilir ekranlı telefon modeli üzerinde çalıştığı ve bu modellerden en az birisinin seri üretime geçeceği iddia edilmişti. Şimdi ise Apple’a yakın olan bazı isimler Apple’ın katlanabilir ekranlı modeli için geri sayıma geçtiğini raporladı.

İddialara göre ilk katlanabilir iPhone modelinin en geç 2023 yılında tanıtılması planlanıyor. Elbette bunların şimdilik bir söylentiden ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Fakat 2023 yılı iPhone Fold olarak isimlendirilmesi muhtemel olan cihaz için kulağa oldukça mantıklı gelen bir tarih.

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