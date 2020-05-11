Apple iPhone üretimi için Çin'den uzaklaşıyor!

Apple iPhone ve diğer birçok ürününün üretimini Çin'de gerçekleştiriyor. Çin'de faaliyet gösteren Foxconn ve Wistron gibi şirketlerin fabrikalarında üretim yapan Apple, bir süredir ABD-Çin arasında yaşanan gerginlikten muzdaripti. ABD hükümetinin, Apple'ı Çin'deki üretimini kaydırmak için zorladığına yönelik iddialar uzun bir süre gündemi meşgul etti. Nitekim bugün gelen haberler, bu iddiaların bir kısmının doğru olabileceğini ortaya çıkardı.

APPLE ÜRETİMİNİN YÜZDE 20'SİNİ KAYDIRABİLİR

Hindistan medyasında yayın yapan Economic Times, Apple'ın Çin'deki üretiminin beşte birini ya da diğer bir deyişle yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırmayı planladığını yazdı. Habere göre Apple önümüzdeki beş yıl içinde üretimini Hindistan'a kaydırmak için Hindistan hükümeti ile görüşmelere bile başladı. Konuyla alakalı Hindistan hükümetinden bir yetkili de haberi doğruladı.

'BEKLENTİMİZ HİNDİSTAN'A KAYDIRMASI YÖNÜNDE'

Hindistan hükümetinde yer alan ancak adını açıklamayan bir yetkili, ''Bizim beklentimiz, Apple'ın büyük çoğunluğu ihraç edilecek olan toplam 40 milyar dolarlık akıllı telefon üretimini Hindistan'a kaydırması yönünde'' dedi. Peki Apple Çin olmadan üretimi nasıl yapacak?