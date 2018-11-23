Kısa süre önce tanıttığı iPhone XS, XS Max ve XR modelleri yüzünden Apple'ın başı ağrımaya devam ediyor. Özellikle XR modelinin satmaması Apple için ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Geçtiğimiz günlerde bu telefonun üretimini üçte bir oranında azaltan firma şimdi de fiyat indirimine gitmeyi planlıyor.

Apple iPhone XR fiyatını düşürecek

Konuyla ilgili iddia ABD'nin ünlü ve saygın gazetesi The Wall Street'ten geldi. Gazetede yayınlanan habere göre APple'ın Japonya'da sattığı iPhone XR modelinin fiyatında indirim yapılacak. ABD fiyatı 750 dolar olan iPhone XR modeli tüm dünyada olduğu gibi Japonya'da da beklenen ilgiyi görmedi. Ortaya atılan iddialara göre Apple telefonun fiyatını düşürecek. Fiyat indiriminin ne kadar olacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Yine aynı habere göre Apple, üretimini durdurduğu iPhone X modelini yeniden üretmeye başlayacak. Geçmişte de farklı modelleri için bu tarz adımlar atan Apple'ın iPhone X modelini Japonya'da tekrar piyasaya süreceği iddia edildi.

iPhone XR Türkiye'ye gelmedi