Apple iPhone XR inceleme altında

Apple’ın yenilikçilikten uzak kaldığını, hatta Android tarafındaki pek çok rakibini geçmekte güçlük çektiğini savunanlar da var. Tabii ki her zaman pek çok farklı görüş oluyor ve olacaktır da. Bu yazımızda ise size firmanın yeni ürünlerinden olan iPhone XR’dan söz edeceğiz. iPhone XR’ı ilk etapta dikkat çekici konuma getiren bazı detaylar var. Bunlar; ekran boyutu, renk seçenekleri ve depolama seçenekleri olarak belirtilebilir. A12 çipseti de haliyle en önemli tarafı. 194 gram ağırlığındaki telefon, 8.3mm kalınlıkta. Bu da iPhone XR’ı en ağır ve en kalın iPhone modellerinden bir tanesi yapıyor. Haliyle ürünü tek elde kullanmak az da olsa zorlaşabiliyor. Apple, bu modelinde kullanıcılara 6 farklı renk seçeneği sunuyor. Beyaz ve siyah gibi standart renklerin yanında mavi, sarı, mercan ve kırmızı da mevcut. Diğer modellerde bu kadar geniş renk yelpazesi olmadığını söylememiz gerek. iPhone XR’ın tasarım detayları üzerine konuşmaya devam edecek olursak, yanlardan yumuşatılmış, ön tarafında fiziksel tuşun olmadı, 7000 serisi metal çerçeve arka tarafta da cam tasarımın hakim olduğu bir ürün var karşımızda. Ayrıca dual kamera sistemlerinin ardından tek kamerayla karşılaşmak da biraz garip. IP67 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı bir ürün, ama tabii ki piyasada IP68 sertifikalı ve daha dayanıklı pek çok ürün mevcut. Cihazınızla suya girmenizi tavsiye etmediğimizi belirtelim.

Telefona önden baktığımızda, ekran ve çerçeve arasında geniş siyah boşlukların olduğunu görüyoruz, ki bu da can sıkıcı aslında. Ekran çerçeve oranı pek de başarılı değil. Yine de kalın çerçeveli ve home tuşu bulunan iPhone 8 Plus ile neredeyse benzer boyutlarda. Üstelik 8 Plus’ın ekran boyutu 5.5 inch idi. XR’da ise 6.1 inch ekran var. Yani giden çerçevelerin yerini ekran dolduruyor. Ve bu üründe de Face ID bulunuyor. Böylece yüz tanıma sistemini kullanabiliyorsunuz. Sistem, düşük ışık koşullarında bile çok hızlı işliyor. 7.6.1 inch değerde Liquid Retina HD ekran



iPhone XR, Apple’ın en büyük ekranlı iPhone modellerinden bir tanesi. 6.1 inch büyüklüğündeki bu ekran, yine firmanın geliştirdiği IPS temelli Liquid Retina HD teknolojisini kullanıyor. Dikkat çekici bir detay ise, ekran boyutu büyürken çözünürlüğün ve piksel yoğunluğunun pek aşama kat edememiş olması. Ekran, 1792 x 828 çözünürlük sunuyor ve piksel yoğunluğu ise 326. Tabii cihazın sunduğu renk doygunluğu, parlaklık düzeyi ve netlik gibi detayları gayet başarılı, ama 6.1 inch gibi bir değerden söz ediyorsak diğer özellikler de buna ayak uydurmalıydı. Daha üst seviye görüntüleme deneyimi mümkün olabilirdi. Yine de düşük güç kullanımı için katkısı var.

Tabii ekranın dokunuşlara verdiği hızlı tepkiler ve yumuşak kullanım hissi için söylenebilecek pek bir şey yok, gerçekten çok başarılı. A12 Bionic işlemcisiyle geliyor



Apple’ın 7nm üretilen yeni A12 Bionic çipi, an itibarıyla en performanslı mobil çiplerden bir tanesi. Hatta en güçlüsü olduğu iddia ediliyor. A11’e kıyasla %15’e kadar daha performanslı çalıştığı belirtilen çip, yine A11’e kıyasla %50’ye kadar daha az enerji tüketiyor. Tabii burada kullandığınız uygulamaların da payları var. Ayrıca bu çip, Neural Engine teknolojisine de sahip. Böylece kullanıcıların alışkanlıklarını takip ederek öğrenebiliyor, uygulama performanslarına direkt etki edebiliyor ve kamerada artırılmış gerçeklik çözümleri sunabiliyor. Bir örnek mi istiyorsunuz? Diyelim ki evinize bir dolap alacaksınız, ama almadan önce nasıl görüneceğini merak ediyorsunuz. Dolabın görselini kamera aracılığı ile evinizde “gerçek dolapmış gibi” konumlandırabiliyor ve göreceğiniz sonuçlara göre daha doğru kararlar verebiliyorsunuz.

iOS 12 işletim sistemli üründe, 3GB RAM bulunuyor. Tahmin edeceğiniz üzere menüler arası geçişler, oyun ve uygulama çalıştırma performansı gerçekten çok iyi. Ek olarak, bu telefonda diğer birçok iPhone’dan farklı olarak 3 tane depolama seçeneği var: 64, 128 ve 256GB. Dual kamera yok, bu kez tek kamera var



Dual kameralı Android telefonlardan sonra dual kameralı iPhone’lara da alışmıştık, ki XR’ın arka tarafında yer verilen tek kamera bazılarımız için hayal kırıklığı oldu denebilir. 12MP değerdeki kamera, F1.8 açıklık oranına ve optik görüntü sabitleme sistemine sahip. Böylece özellikle iyi ışıklı ortamlarda net fotoğraflar ve pürüzsüz videolar çekebiliyorsunuz. Video tarafında 60FPS’de 4K çekim seçeneği bile var. Tabii hızlı ve yavaş çekim seçeneklerini de unutmayalım. Dual kamera sisteminin olmaması, özellikle fotoğraflara derinlik verme ve arka planı bulanıklaştırarak oluşturulan bokeh efektli fotoğrafların hazırlanmasında XR’ın elini biraz zayıflatıyor. Yazılım tarafında bazı düzenlemeler olsa da dual kamerayı tercih ederdik doğrusu.