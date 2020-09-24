Apple iWork uygulamalarını bugün yeni özellikler ile güncelledi

iOS 14 ve iPadOS 14 odaklı olan bu güncelleme ile iWork uygulamaları hem daha stabil çalışıyor hem de yeni özellikleri ile dokuman düzenleme ve oluşturmayı kolaylaştırıyor. macOS için de yayınlanan bu güncellemeyle birlikte Numbers, Pages ve Keynote’a küçük ama bir o kadar iş kolaylaştırıcı özellikler ekleniyor.

İŞTE APPLE İWORK UYGULAMALARINA GELEN YENİLİKLER

App Store ve Mac App Store’da yayınlanan güncellemeleri yükledikten sonra aşağıda yer alan yeniliklerin tamamını kullanmaya başlayabilirsiniz.

Numbers

Formları yaratmak ve özelleştirmek artık daha kolay. Herhangi bir tabloya form ekleyin ya da yeni Temel Form şablonunu kullanın.

Büyük tablolarla çalışmada iyileştirilmiş performans.

Yeniden tasarlanan görüntü seçicideki yeni büyütme/küçültme ve arama özelliklerini kullanarak resimleri ve videoları kolayca bulun. iOS 14 veya iPadOS 14 gerekir.

Çeşitli yeni, düzenlenebilir şekillerle hesap tablolarınızı iyileştirin.

Pages

Başlamanıza yardımcı olarak yeni rapor şablonları arasından seçim yapın.

Çeşitli yeni, düzenlenebilir şekillerle belgelerinizi iyileştirin.

Yeniden tasarlanan görüntü seçicideki yeni büyütme/küçültme ve arama özelliklerini kullanarak resimleri ve videoları kolayca bulun. iOS 14 veya iPadOS 14 gerekir.