Apple karar verdi! iCloud+’a yüzde 100 zam

Apple cihazlarda otomatik olarak tanımlanan 5 GB ücretsiz saklama alanı haricinde ücretli olarak sunduğu daha fazla saklama alanı iCloud+ fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı. Yapılan zamla birlikte en yüksek paketin fiyatı 2 bin 500 TL'ye ulaştı. En düşük paket fiyatı ise 24,99 lira oldu.

ARADAKİ MAKAS ÇOK AÇILDI

Zam öncesi fiyatlarla zam sonrası fiyatlar karşılaştırıldığında 50 GB'lık paket 12,99 TL iken zammın ardından bu fiyat 24,99 TL oldu. 200 GB'lık paketin fiyatı 39,99 TL'den 79,99 TL'ye, 2 TB'lık paketin fiyatı 129,99 TL'den 249,99 TL'ye, 6 TB'lık paketin fiyatı ise 899,99 TL'den 1.299,99 TL'ye yükseldi.

En pahalı paket olan 12TB paketinin abonelik ücreti ise 1.799,99 TL'den 2 bin 499,99 TL'ye çıktı.