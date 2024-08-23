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  4. Apple karar verdi! iCloud+’a yüzde 100 zam

Apple karar verdi! iCloud+’a yüzde 100 zam

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
23.08.2024 12:55
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Son aylarda birçok marka ve telekomünikasyon devleri aboneleri neredeyse yüzde 70 oranında zam yapmıştı. Bunların ardından Apple’da iCloud+ aboneliklerine yüzde 100 zam yaptığını duyurdu.

Apple karar verdi! iCloud+’a yüzde 100 zam

Apple cihazlarda otomatik olarak tanımlanan 5 GB ücretsiz saklama alanı haricinde ücretli olarak sunduğu daha fazla saklama alanı iCloud+ fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı. Yapılan zamla birlikte en yüksek paketin fiyatı 2 bin 500 TL'ye ulaştı. En düşük paket fiyatı ise 24,99 lira oldu.

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Zam öncesi fiyatlarla zam sonrası fiyatlar karşılaştırıldığında 50 GB'lık paket 12,99 TL iken zammın ardından bu fiyat 24,99 TL oldu. 200 GB'lık paketin fiyatı 39,99 TL'den 79,99 TL'ye, 2 TB'lık paketin fiyatı 129,99 TL'den 249,99 TL'ye, 6 TB'lık paketin fiyatı ise 899,99 TL'den 1.299,99 TL'ye yükseldi.
En pahalı paket olan 12TB paketinin abonelik ücreti ise 1.799,99 TL'den 2 bin 499,99 TL'ye çıktı.

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Apple Zam
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