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Apple kararından döndü: iPhone'lardaki satın alım kısıtlaması kaldırıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.03.2020 15:24 | Son Güncelleme

Apple, Apple Store online mağazasına geçtiğimiz hafta getirdiği iPhone, iPad ve MacBook satım alımlarına ilişkin kısıtlamayı kaldırdı. Tüketicilerin iki adet ürün almasına izin veren sınırlamanın koronavirüs nedeniyle getirildiği söylenmişti.

Apple kararından döndü: iPhone'lardaki satın alım kısıtlaması kaldırıldı

Apple koronavirüs salgını nedeniyle bazı kararlar aldı. İddialara göre bu kararlardan sonuncusu Apple Store online satış mağazasında yaşandı. Bu karar doğrultusunda Apple Store online satış mağazası üzerinden iPhone, iPad ve MacBook satın alımlarına sınırlama getirildi. Tüketiciler bu ürünlerden sadece 2 adet satın alabiliyordu. Buna neden olarak ise firma tarafından bir açıklama gelmese de tahminler koronavirüsü gösteriyordu. Nitekim koronavirüs yüzünden Apple'ın birçok fabrikası üretim kapasitesini düşürmek, hatta üretimi durdurmak zorunda kaldı. Bu durumdan dolayı Apple'ın stokları da eridi. Apple'ın var olan stokların hızlı bir şekilde eritmemek için böylesine bir karar aldığını düşünenler olsa da Cupertinolu şirket kararından erken döndü.

APPLE SATIŞ KISITLAMASINI KALDIRDI

Apple, Apple Store online mağazasındaki satış kısıtlamasını sürpriz bir şekilde kaldırdı. Bugün itibariyle mağazaya giriş yapan ve 2 adetten fazla iPhone, iPad veya MacBook satın almak isteyen kullanıcılar eskiden olduğu gibi 6 adete kadar sipariş verebiliyor.

apple Store

APPLE'IN FABRİKALARINDAN SESLER ÇIKMAYA BAŞLADI

Apple'ın bu kararından dönmesinin nedeni, bu kararı almasının nedeni gibi kesin değil. Fakat tahminler, Apple'ın Çin'deki fabrikalarından gelen üretim seslerini işaret ediyor. Çin'deki karantina uygulamalarının kaldırılmasıyla birlikte fabrikalar eski düzenlerine yavaş yavaş dönmeye başladı. Bu da Apple için stoklarda sorun yaşamadan yeni ürün tedariği demek. Şirket bu yüzden kısıtlamayı kaldırmış olabilir.

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