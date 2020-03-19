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Apple kararını revize etti: Apple Store mağazaları süresiz kapalı kalacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.03.2020 10:51 | Son Güncelleme

Daha önce 27 Mart'a kadar Apple Store mağazalarının kapalı kalacağını söyleyen Apple, koronavirüs tehdidi nedeniyle kararını değiştirdi. Yeni karara göre ikinci bir karara kadar Apple Store'lar kapalı kalacak.

Apple kararını revize etti: Apple Store mağazaları süresiz kapalı kalacak

Apple koronavirüs nedeniyle önce Çin'deki Apple Store mağazalarını kapatmaya karar vermişti. Çin'de uzunca bir dönem Apple Store'lar kapalı kaldı ve ilk kez geçtiğimiz hafta Çin'deki karantina uygulamasının gevşemesiyle birlikte Apple, Çin mağazalarını tekrar faaliyete geçirme kararı aldı. Fakat bu kez salgın Çin'den tüm dünya ülkelerine sıçradı ve deyim yerindeyse küresel bir afete dönüştü. Bu durum Apple'a yeni radikal kararlar aldırdı ve Apple 27 Mart'a kadar dünya çapındaki tüm Apple Store mağazalarının kapatıldığını duyurdu. Fakat Apple, salgının ne zaman sonlanacağının tahmin edilememesi ve durumun birçok ülkede ciddi bir hale dönüşmesi nedeniyle kararında birtakım önemli değişiklikler yaptı.

APPLE APPLE STORE MAĞAZALARINI SÜRESİZ OLARAK KAPATTI

Apple, Apple Store mağazalarının koronavirüs nedeniyle 27 Mart'a kadar değil, süresiz olarak kapalı kalacağını beyan etti. Yani iPhone, iPad ve MacBook gibi Apple ürünlerinin satıldığı Apple Store mağazaları Apple'dan gelecek ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacak.

Apple Store

Apple'ın yaptığı bu değişiklik şüphesiz gerekli bir karar. Zira, Bazı ülkelerdeki Apple Store mağazaları yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor. Kalabalık ortamlar ise koronavirüsün yayılması için uygun ortam demek.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Apple Store koronavirüs çin

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