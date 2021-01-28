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Apple katlanabilir iPhone için ciddi adımlar atıyor

28.01.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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Apple katlanabilir iPhone için ciddi adımlar atıyor

Apple katlanabilir iPhone konusunda ciddi adımlar atmaya devam ediyor. İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

Teknoloji sektöründeki öncü isimlerden biri olan Apple katlanabilir telefon konusunda ciddi adımlar atmaya başladı. Bilindiği üzere katlanabilir telefonlar 2019 itibarıyla hayatımıza girmişti.

Aslında katlanabilir ekranlı telefonların hikayesi 2014 yılına kadar dayanıyor. O dönemde Samsung‘un bu konuda ciddi adımlar attığı ortaya çıkmıştı. Fakat Samsung, bu teknoloji için henüz erken olduğunun altını çizmişti.

Sonuç olarak ilk katlanabilir akıllı telefonlar 2019’da raflardaki yerini aldı. Hem Samsung, hem de Huawei bu sektördeki ilk modellerini satışa sundu.

Bu ikilinin ardından Motorola da ilk katlanabilir ekranlı modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Halihazırda sektörde boy gösteren pek çok üretici de katlanabilir ekranlı modeller üzerinde çalışıyor.

APPLE PATENT BAŞVURUSU YAPTI

Bu trendin gerisinde kalmak istemeyen Apple da katlanabilir ekranlı telefonlar için önemli adımlar atıyor. Daha önce Apple’ın iki prototip model ürettiği ve bu iki modelden birini seçeceği bilgisi sızdırılmıştı.

Geçtiğimiz gün ise Apple’ın yaptığı patent başvurusu ortaya çıktı. Bu patent katlanabilir ekrana sahip olacak iPhone modeli hakkında daha fazla bilgi veriyor.

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Apple’ın yaptığı patent başvurularında katlanabilir cihazlarda kullanılacak kameralara odaklanıldı. İddialara göre ise Apple'ın iki farklı katlanabilir iPhone modeli var ve bu modellerden biri Fold serisindeki gibi yana açılırken, diğeri ise Z Flip modelinde olduğu gibi yukarıya doğru açılan bir yapıda.

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