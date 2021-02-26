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Apple katlanabilir iPhone için hala son kararını vermiş değil

26.02.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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Apple katlanabilir iPhone için hala son kararını vermiş değil

Akıllı telefon sektörünün öncü isimlerinden biri olan Apple katlanabilir ekranlı iPhone modeli ile ilgili hala son kararını vermiş değil. İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

Henüz katlanabilir ekranlı akıllı telefon sektörünün yeterince gelişmediğini söyleyebiliriz. Bu durumun temel nedeni ise katlanabilir ekrana sahip telefonların çok daha pahalıya satılmaları.

Örneğin ülkemizde satışa çıkan Fold 2 için 20.000 TL, Galaxy Z Flip için 14.500 TL, Huawei Mate Xs için de 30.000 TL’lik çıkış fiyatları belirlenmişti. Diğer ülkelere baktığımızda da normal modellerle, katlanabilir ekrana sahip modeller arasındaki fiyat yelpazesinin hayli açık olduğunu görüyoruz.

APPLE'IN KAFASI KARIŞTI

Kullanıcıların katlanabilir ekranlı modellere henüz ısınmamış olması, bu sektöre girmeye hazırlanan Apple’ın da kafasını bulandırdı.

Bilindiği üzere Apple’ın iki farklı katlanabilir ekranlı iPhone üzerinde çalıştığı iddia ediliyordu. Cupertino merkezli şirket tam karar aşamasındayken, iddialara göre bir anda tüm işler başlanılan noktaya geri döndü.

Yani Apple yönetimi şu sıralar geliştirdiğimiz 2 modelden hangisini satışa sunalım konusunu tartışmak yerine, katlanabilir ekrana sahip yeni bir telefon satışa sunalım mı, sunmayalım mı konusunu tartışıyorlar.

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Muhtemelen Apple’ın satacağı katlanabilir iPhone modeli de çok ucuz olmayacaktır. Ayrıca şu anda katlanabilir ekranlar tarafında da kusursuz bir yapı söz konusu değil. Bu durum da Apple yetkililerinin hevesini kaçırmış durumda. Kesin olmamakla birlikte katlanabilir ilk iPhone modeli için 2022 ya da 2023’ü beklememiz gerekebilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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