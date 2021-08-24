Apple, kendi modelini üretme konusunda oldukça ciddi

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Apple 5G’ye geçiş sürecini bir hayli sancılı geçirmişti. O dönemde Apple’ın arası Qualcomm ile pek iyi değildi. Dahası iki dev mahkemelik olmuştu ve Qualcomm Apple’dan hatırı sayılır bir tazminat talep ediyordu.

Bu bağlamda Apple da 5G için rotasını Intel’e çevirdi. Fakat burada aradığını bulamayınca, el mahkum Qualcomm’a istediği tazminatı ödemek zorunda kaldı.

Bu sıkıntılı süreç Apple’ın acilen 5G modemini üretmesi için önemli bir işaretti. Tim Cook ve ekibi zaman harcamadan kendi modemlerini üretmek için işe koyuldular.

Apple’ın bir süredir kendi modemi üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Apple’a yakın kaynaklardan biri olan Ming Chi Kuo sonunda bu modemin ne zaman geleceğini açıkladı.

Kuo’ya göre Apple’ın kendi üretimi olan 5G modem 2023’ün ilk yarısında kullanılabilir olacak. Bu da 2023 yılında gelecek olan iPhone modemlerinde Apple’ın kendi ürettiği modemleri kullanacağı anlamını taşıyor.

Apple zaten kendi yongasını kendisi üretiyor. Yani yonga içerisindeki CPU ve GPU patentleri Apple’a ait. Modemi de kendi üretmeye başladığı zaman dışa bağımlılığı minimuma inmiş olacak. Elbette önümüzde 2 senelik bir süreç var. Bakalım Apple gerçekten de kusursuz bir 5G modem geliştirmeyi başarabilecek mi? Bunu zaman gösterecek.

Kripto para yatırımcılarının yüzü gülüyor!

