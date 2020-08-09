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Apple, kira yardımı istiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.08.2020 10:11 | Son Güncelleme

Bu durum, şirketin işlerinin iyi gitmediği yönünde dedikoduların çıkmasına neden oldu.

Apple, kira yardımı istiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evlerinden çıkmaması ve bu nedenle de teknoloji mağazalarına gelmemesi Apple kira yardımı ile ilgili en büyük bahane. Şirket Londra’da mülk sahiplerinden kiraları az da olsa indirmelerini istedi. Elbette firmanın nihai hedefi %50 oranında indirim sağlayabilmek. Peki Apple gerçekten zor durumda olduğu için mi kira indirimi talep ediyor, yoksa bu durum yeni bir kazanım politikası mı?

Apple şirketi mağazalarını kapatmasına rağmen 60 milyar dolarlık rekor bir artış gösterdi. İngiltere’de 38 perakende mağazası bulunan şirket, önemli miktarda kira ödemesi yapıyor. Bu kira ödemelerinin genellikle Londra gibi bölgelerde yüksek oranlara ulaştığı biliniyor. Londra emlak açısından pahalı bir şehir diyebiliriz.

Mülk sahipleri ile görüşmelere devam eden Apple şirketi henüz net bir sonuç alamadı. Ancak firmanın genel mali durumuna bakıldığında oldukça iyi bir performans sergilediği görülüyor. Diğer birçok şirket önemli ölçüde başarısızlık ile karşı karşıya kalsa bile yine de Apple önemli bir gelir elde etti. Şirketin özellikle hizmetler bölümünden büyük kazançlar sağladığını biliyoruz.

Büyük bir ihtimalle firma ilk etapta %50 indirim talebinde bulunacak. Ancak mülk sahiplerinin buna yaklaşmaması halinde mümkün olduğunca yüksek indirim yapılması için çaba harcayacak. Sizce Apple tarafından izlenilen kira stratejisi doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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