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Apple köklü bir değişikliğe hazırlanıyor

17.02.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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Apple köklü bir değişikliğe hazırlanıyor

Gün geçmiyor ki Apple ve iPhone 13 ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atılmasın. Bu sefer de iPhone 13’te köklü bir değişiklik olacağı iddia edildi. Peki bu değişiklik ne olabilir? İşte detaylar.

Apple’ın yeni iPhone modellerini tanıtmasına daha 8 aylık bir süre var. Fakat şimdiden iPhone 13 ile ilgili dedikodular ayyuka ulaşmış durumda. Pek çok yabancı kaynaklı site iPhone 13‘le ilgili çeşitli raporlar yayınlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın yeni iPhone modelinde farklı bir ekran deneyimi sunacağı iddia edilmişti. Ondan önce de Pro Max modelinde 1 TB’lık dahili depolamanın olacağı belirtilmişti.

Şimdi ise yeni iPhone modelinde LIDAR sensörü haricinde 4 ana kameranın yer alacağı iddia ediliyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL SÖYLENMİŞTİ

Elbette bu tarz söylentiler hemen hemen her sene çıktığı için temkinli yaklaşmak gerekiyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl da benzer söylentiler söz konusuydu. Fakat 4. kamera yerine LIDAR sensörünün geldiğini gördük. Dolayısıyla 4. kameranın gerçekten gelip gelmeyeceği teyide muhtaç bir dedikodu diyebiliriz.

Öte yandan Cupertino merkezli şirketin yeni ekran yapısıyla birlikte çentikten tamamen kurtulacağı da iddialar arasında. Gerçi bu tarz iddialar yine iPhone 12 öncesinde de çıkmıştı. Sonuç olarak iPhone aynı çentik yapısı ile karşımıza çıktı.

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Henüz iPhone 13’ün çıkmasına uzun bir süre var. Dolayısıyla bu sürede bu tarz haberlerin sayısı daha da artacaktır.

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