Apple koronavirüs için kararını verdi: iPhone üretimi durduruldu!

Koronavirüs ekonomik açıdan şirketlere de zor zamanlar yaşatıyor. Bu anlamda teknoloji sektöründe birçok firma koronavirüs nedeniyle üretimde ve satışta türlü aksaklıklar yaşıyor. Bu firmalardan biri de şüphesiz Apple. Çin'deki Foxconn fabrikalarında iPhone üretimi yapan şirket, Çin'deki karantina uygulamalarının başlamasıyla birlikte kapanan fabrikalar yüzünden üretim sıkıntıları yaşadı. Çin'deki fabrikaların yavaş yavaş eski üretim kapasitesine dönmesi, Apple'ı biraz olsun rahatlattı. Fakat bu kez Apple için kötü haber farklı bir ülkeden geldi; O ülke Hindistan'dan başkası değil.

APPLE HİNDİSTAN'DAKİ İPHONE ÜRETİMİNİ DURDURDU

Hindistan hükümetinin sokağa çıkma yasağı kararı alması Apple'ı da önemli bir karar vermeye zorladı. Apple, Hindistan'da bulunan ve kendisi için iPhone üretimi yapan fabrikalar hakkında bir açıklama yaptı. Apple açıklamasında, Hindistan'daki Foxconn ve Wistron'a ait iPhone fabrikalarının kapatıldığını açıkladı.

14 NİSAN'A KADAR iPHONE ÜRETİMİ YOK

iPhone XR ve iPhone SE gibi görece daha eski iPhone modelleri Foxconn ve Wistron'a ait bu fabrikalarda üretiyordu. Ülkedeki iPhone fabrikaları 14 Nisan tarihine kadar kapalı kalacak. Fakat Hindistan hükümetinin atacağı adımlara göre fabrikalar daha uzun süreler boyunca kapalı kalabilir.

