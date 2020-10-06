Apple, koronavirüs nedeniyle maske emojisini değiştirdi

'Tıbbi Maskeli Yüz' emojisi takdir edersiniz ki 2020 için günlük yaşamın beklenmedik bir sembolü haline geldi yani artık sadece klinik ortamlarda çalışanlar için geçerli değil herkes için kullanılmaya başlandı.

Apple da en çok kullanılan emojilerden biri olan maske emojisini biraz daha neşeli görünecek şekilde güncelledi. Apple burada maske takmanın kötü bir şey olmadığını göstermek istiyor.

Emojinin yeni sürümü, şu anda beta aşamasında olan ve Ekim sonu veya Kasım 2020 başında piyasaya sürülmesi beklenen Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 14.2 ile birlikte geliyor.

Emojipedia, bugünlerde emojinin ne kadar mutlu olduğunu gösteren, önceki ve sonraki sürümü karşılaştıran bir grafik bile oluşturdu.

Ve bu beyaz yüz maskesinin altında bir gülümseme olduğuna ikna olmadıysanız, web sitesi ayrıca yeni emojinin Apple'ın mevcut 'Gülen Yüzü'nün ifadesini tam anlamıyla ödünç aldığını ve örtünün sadece üstüne yerleştirildiğini gösterdi.

Samsung, terleyen, mutsuz versiyonunu gülen bir alternatifle değiştirerek Mart ayında da benzer değişiklikler yaptı.



