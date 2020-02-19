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Apple kötü haberi verdi: Koronavirüs iPhone'ları etkiledi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.02.2020 14:07 | Son Güncelleme

Apple Koronavirüs nedeniyle beklentilerinde değişikliğe gitti. Apple tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin'deki koronavirüs salgınından dolayı iPhone akıllı telefonların üretimi yavaşladı ve bazı sorunlar baş gösterdi. Yaşanan sorunlar Apple'ın ikinci mali çeyrekte ulaşması beklediği milyar dolarlık gelir hedefini de baltaladı.

Apple kötü haberi verdi: Koronavirüs iPhone'ları etkiledi!

Koronavirüs teknoloji firmalarına da zor zamanlar yaşatıyor. Firmalar önce salgın nedeniyle 2020 Mobil Dünya Kongresi'ne dair planlarını iptal etti. Daha sonra kongrenin düzenleyicisi GSMA, kongrenin bu yıl düzenlenmeyeceğini duyurdu. Salgına rağmen kongreye katılmayı düşünen firmalar, yeni akıllı telefonlarını tanıtmak için çareyi online tanıtım etkinlikleri düzenlemekte buldu. Xiaomi bu firmalardan birisiydi. Şirket, Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro gibi yeni nesil akıllı telefonlarını internet üzerinden yapılan bir canlı yayın ile tanıttı. Çin'deki fabrikaların kapalı olması ise üretimi Çin'de olan şirketlerin karşılaştığı diğer bir sorundu. Bu firmalar bu sorunları hesapladı ve gelecek planlarında bazı değişiklikler yapmaya başladı. Bu firmalardan birisi de iPhone'ların üreticisi Apple oldu.

APPLE KORONAVİRÜS NEDENİYLE İKİNCİ ÇEYREK BEKLENTİLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Apple yılın ikinci çeyreğinde hedeflediği gelir hedefine ulaşamayacağını duyurdu. Apple buna gerekçe olarak ise Çin'deki üretimin koronavirüs nedeniyle yavaşlamasını ve Çin'deki karantina uygulamalarının iPhone'a olan talebi azaltmasını gösterdi. Apple koronavirüs salgını olmasaydı nisan ayına girmemiz ile birlikte bitecek olan ikinci çeyrekte 63 milyar dolar ile 67 milyar dolar arasında bir gelir elde edecekti. Apple'ın en büyük gelir kalemi ise iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olacaktı. Fakat koronavirüs tehlikesi, Apple'ın hedeflerine ulaşmasını oldukça zorlaştırdı.

Apple koronavirüs

APPLE'IN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI BORSAYI VURDU

Apple'a göre Çin'deki fabrikalar yeniden üretime geçmeye başlıyor ancak eskiye dönüş onların da beklediğinden daha yavaş ilerliyor. Bu yüzden hedeflenen sayıya ulaşmak şimdilik mümkün değil. Apple'ın gelir beklentisini düşürmesinin ardından Asya piyasalarında da büyük düşüşler yaşandı. Dünyanın en değerli şirketi olan Apple'a parça tedarik eden TDK Corp. ve Murata Manufacturing Co, Apple'ın açıklamasıyla birlikte %3'ten fazla değer kaybetti.

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