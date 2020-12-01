Apple kulaklıklar için yeni bir patent aldı

Apple AirPods Studio'yu henüz tanıtmadı. Önce eylül ayında karşılaşacağımızı düşündüğümüz Apple markalı kablosuz kulak üstü kulaklıklar, daha sonra ne kim ne de kasım ayında karşımıza çıktı. İddia kaynakları, Apple'ın AirPods Studio planlarının 2021 yılına kaldığını söyledi. Bloomberg'ten Mark Gurman ise Cupertinolu şirketin 2021 yılında yeni AirPods 2 ve AirPods Pro 2'yi tanıtacağını iddia etti. 2021'e bir kala, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple'ın aldığı yeni kulaklık patentini ortaya çıkardı.

APPLE SESLERLE KİMLİK DOĞRULAYACAK

AirPods kulaklıklar için alındığı düşündüğü patent, kullanıcıların kulaklıklarla olan etkileşimine odaklanıyor. Patenti alınan ve PatentlyApple tarafından aktarılan teknoloji, kullanıcıların seslerini tanımlayabiliyor ve sesleri biyogüvenlik doğrulama için kullanabiliyor. Fakat teknoloji sadece sesli tanımlama için çalışmıyor.

SESSİZ HAREKETLERİ DE TANIYABİLİYOR

Apple'ın patenti sessiz hareketlerin de algılanabildiğini gösteriyor. Bunu ise sahibi olduğu sensörler aracılığıyla gerçekleştiriyor. Örneğin; kullanıcıların çene ve dil hareketleri sensörler sayesinde tanınıyor ve komutlar sessiz bir şekilde yerine getiriliyor. Görüntülerden biri ise Apple'ın AR / VR başlığını da sergiliyor. Apple'ın aldığı patent oldukça dikkat çekici ve ilginç gözükse de şirketin şu anda gerçekten böyle bir ürün üzerinde çalışıp çalışmadığını teyit etmek güç.

