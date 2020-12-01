HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple kulaklıklar için yeni bir patent aldı

Apple kulaklıklar için yeni bir patent aldı

01.12.2020 15:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Apple kulaklıklar için yeni bir patent aldı

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple'ın yeni nesil AirPods kulaklığı ve AirPods Studio olabileceğini düşündüğümüz kulak üstü kulaklığı ile ilgili bir patent başvurusu yayınladı. Patent başvurusuna göre Apple, kulaklıklara biyogüvenlik doğrulama özelliği getirmeyi düşünüyor.

Apple AirPods Studio'yu henüz tanıtmadı. Önce eylül ayında karşılaşacağımızı düşündüğümüz Apple markalı kablosuz kulak üstü kulaklıklar, daha sonra ne kim ne de kasım ayında karşımıza çıktı. İddia kaynakları, Apple'ın AirPods Studio planlarının 2021 yılına kaldığını söyledi. Bloomberg'ten Mark Gurman ise Cupertinolu şirketin 2021 yılında yeni AirPods 2 ve AirPods Pro 2'yi tanıtacağını iddia etti. 2021'e bir kala, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple'ın aldığı yeni kulaklık patentini ortaya çıkardı.

APPLE SESLERLE KİMLİK DOĞRULAYACAK

AirPods kulaklıklar için alındığı düşündüğü patent, kullanıcıların kulaklıklarla olan etkileşimine odaklanıyor. Patenti alınan ve PatentlyApple tarafından aktarılan teknoloji, kullanıcıların seslerini tanımlayabiliyor ve sesleri biyogüvenlik doğrulama için kullanabiliyor. Fakat teknoloji sadece sesli tanımlama için çalışmıyor.

AirPods patent

AirPods 3 fotoğraflarıyla ortaya çıktı! İşte tasarımıAirPods 3 fotoğraflarıyla ortaya çıktı! İşte tasarımı

SESSİZ HAREKETLERİ DE TANIYABİLİYOR

Apple'ın patenti sessiz hareketlerin de algılanabildiğini gösteriyor. Bunu ise sahibi olduğu sensörler aracılığıyla gerçekleştiriyor. Örneğin; kullanıcıların çene ve dil hareketleri sensörler sayesinde tanınıyor ve komutlar sessiz bir şekilde yerine getiriliyor. Görüntülerden biri ise Apple'ın AR / VR başlığını da sergiliyor. Apple'ın aldığı patent oldukça dikkat çekici ve ilginç gözükse de şirketin şu anda gerçekten böyle bir ürün üzerinde çalışıp çalışmadığını teyit etmek güç.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Xiaomi tabanlı yeni telefon beklenmedik bir isme sahip olabilir!Xiaomi tabanlı yeni telefon beklenmedik bir isme sahip olabilir!
30 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!30 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Kritik koronavirüs ilacı uyarısı: Ölüme götürebilir

Kritik koronavirüs ilacı uyarısı: Ölüme götürebilir

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

CHP'li belediyenin parkına tepki yağıyor

CHP'li belediyenin parkına tepki yağıyor

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

WhatsApp özel duvar kağıdı özelliğini sonunda yayınladı!

WhatsApp merak edilen özelliğini sonunda yayınladı!

Redmi Note 9 5G Çin dışına Redmi Note 9T olarak gelebilir!

Xiaomi tabanlı yeni telefon beklenmedik bir isme sahip olabilir!

Samsung Galaxy Z Fold 3 fiyatı ile ortaya çıktı, dudak uçuklattı!

Ortaya çıkan fiyatı dudak uçuklattı!

Rekabete dair son rapor: Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı!

Çinli üretici Apple'ı geride bıraktı!

POCO F2 Pro V12.2.1.0.RJKMIXM güncellemesi yayınlandı!

Türkiye'de de satılıyor! Yeni güncellemesi çıktı

İngiltere Huawei 5G cihazlarını yasaklamaya hazırlanıyor!

Huawei'ye İngiltere'den kötü haber!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.