Apple kulaklıklar sanal asistan özelliğine sahip olacak

AirPods ve AirPods Pro’larda kullanılan teknolojilere benzer teknolojiler kullanması beklenen şirket böylece ses deneyimini üst düzeye çıkaracak.

Apple tarafından bu kulaklıklar ile ilgili ortaya atılan iki özellik kullanıcıların çok büyük dikkatini çekecek. Bunlardan ilki sanal asistan özelliğinin olması. Neredeyse her Apple cihaz ve uygulaması ile bağlantı kurabilen Siri burada da kendisini gösterecek.

Şirket bu yeni kulaklıklarda dokunmatik kontroller sayesinde Siri desteği sağlayacak. Böylece çok daha efektif bir kulaklık kullanım sunulmuş olacak. Apple ile ilgili gelen bilgilere göre bu kulaklıklarda en çok dikkat çeken diğer özellik kişisel tasarım yönü olacak. Normal şartlarda kulaklıklarda kişisel tasarımlar kullanılmaz. Ancak bu yeni kulaklık modellerinde kişisel tasarıma yer verilecek.

Teknoloji devi Apple, 2020 yılının ilerleyen dönemlerinde bu modelini kullanıcılara sunabilir. O zamana kadar yeni sızıntırlar da gelmeye devam edecek. Apple tarafından üretilecek bu kulaklık modellerini bir şekilde kullanma fırsatınız olursa, deneyimlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Google Drive için Touch ID ve Face ID dopingi!

