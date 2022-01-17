Apple kullanıcıları dikkat! Bu kez tehlike Safari'de: iPhone da etkileniyor

Apple'ın tarayıcısı Safari iOS, iPadOS ve MacOS tabanlı cihazlarda yer aldığı için milyonlarca kişi tarafından kullanılmakta. Fakat Safari'de ortaya çıktığı söylenen bir hata, tüm kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Gelen raporda, söz konusu hatanın endişe vereceği sonuçları olabileceği iddia edildi.

SAFARİ'DEKİ HATADAN DOLAYI BİLGİLERİNİZ SIZABİLİR

Raporda, Safari 15'teki hatanın, tarayıcı geçmişini sızdırabileceği ve Google hesabına eklenen bazı kişisel bilgileri açığa çıkarabileceği öne sürüldü.

IPHONE KULLANICILARI DİKKAT

Hatanın iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 15 ve iPadOS 15 tarafında da kendisini gösterdiği ifade edilirken, konu hakkında bir blog gönderisi paylaşan FingerprintJS, hatanın Safari'deki "Özel Dolaşma Modu"nu da etkilediğini söyledi. Kullanıcıların bu açıktan korunmak adına macOS'te farklı bir tarayıcı kullanabileceği söylenirken, iOS ve iPad kullanıcıları için ise böyle bir çözümün olmadığı bilgisi verildi.

Son olarak kullanıcıların, Apple'ın yazılım güncellemeleriyle hatayı çözmesini beklemesi gerekeceğinden bahsedildi.

