Yeni çıkan bazı detaylara göre Apple kullanıcıları takip edilmek istemiyor. İşin aslına bakacak olursak hiçbir platform kullanıcısı takip edilmek istemez. Ancak Apple böyle bir konuda belki de en iyi hizmeti sunabilecek şirket olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak yayınlanan iOS 14.5 sürümü bunu büyük oranda sağlıyor diyebiliriz.

Facebook ve Google gibi şirketler kullanıcıları düzenli olarak takip ediyor. Bu takip etmeler sonucunda çeşitli reklam politikaları belirleniyor. Apple iPhone kullanan kişilerin bu tür şirketler ile olan etkileşimi araştırma konusu oldu. Ortaya çıkan ilk raporlar bir hayli şaşırtıcı.

iPhone kullanıcıları yeni gelen güncelleme ile birlikte kendilerinin takip edilmemesini isteyebiliyor. Böylece uygulamalar kullanıcılardan hiçbir şekilde veri alamıyor. Gelen ilk detaylara göre ABD’de iPhone kullanıcılarının yüzde 95 gibi bir bölümü verilerini paylaşmadı.

Tüm bunlara ek olarak küresel bazı araştırmalar yapıldı. Bu araştırmalar sonucunda verilerin reklam faaliyetleri için kullanılmasına izin vermeyen kişi sayısı yüzde 87 seviyelerini gördü. Bu gerçekten de çok ciddi bir rakam ve aslında kimsenin verilerini paylaşmak istemediğini gösteriyor.