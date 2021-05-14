HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple kullanıcıları takip edilmek istemiyor

Apple kullanıcıları takip edilmek istemiyor

14.05.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple kullanıcıları takip edilmek konusunda son derece hassas. Hatta birçok kişinin bu markayı tercih etmesinin en önemli nedeni bu. Peki şirket gerçekten de bunu başarabiliyor mu?

Apple kullanıcıları takip edilmek istemiyor

Yeni çıkan bazı detaylara göre Apple kullanıcıları takip edilmek istemiyor. İşin aslına bakacak olursak hiçbir platform kullanıcısı takip edilmek istemez. Ancak Apple böyle bir konuda belki de en iyi hizmeti sunabilecek şirket olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak yayınlanan iOS 14.5 sürümü bunu büyük oranda sağlıyor diyebiliriz.

Facebook ve Google gibi şirketler kullanıcıları düzenli olarak takip ediyor. Bu takip etmeler sonucunda çeşitli reklam politikaları belirleniyor. Apple iPhone kullanan kişilerin bu tür şirketler ile olan etkileşimi araştırma konusu oldu. Ortaya çıkan ilk raporlar bir hayli şaşırtıcı.

iPhone kullanıcıları yeni gelen güncelleme ile birlikte kendilerinin takip edilmemesini isteyebiliyor. Böylece uygulamalar kullanıcılardan hiçbir şekilde veri alamıyor. Gelen ilk detaylara göre ABD’de iPhone kullanıcılarının yüzde 95 gibi bir bölümü verilerini paylaşmadı.

Tüm bunlara ek olarak küresel bazı araştırmalar yapıldı. Bu araştırmalar sonucunda verilerin reklam faaliyetleri için kullanılmasına izin vermeyen kişi sayısı yüzde 87 seviyelerini gördü. Bu gerçekten de çok ciddi bir rakam ve aslında kimsenin verilerini paylaşmak istemediğini gösteriyor.

Özellikle mobil reklamcılık sektörü hafife alınacak bir alan değil. Yaklaşık olarak 189 milyar dolarlık dev bir sektör olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen Facebook ve Google gibi şirketler bunun peşini bırakmayacak. Peki siz Apple uygulama takip şeffaflığı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Koronavirüs mutasyonları Türkiye’de hangi şekillerde görülüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attıTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attı
Redmi Note 10S güncellendiRedmi Note 10S güncellendi
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Apple iOS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İsrail'in Gazze'ye 'kara operasyonu iddiasına' peş peşe sert tepkiler

İsrail'in Gazze'ye 'kara operasyonu iddiasına' peş peşe sert tepkiler

Son Dakika: İsrail'e peş peşe roketler atıldı

Son Dakika: İsrail'e peş peşe roketler atıldı

Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

"Ben aşılandım" videosuna art arda tepkiler

"Ben aşılandım" videosuna art arda tepkiler

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.