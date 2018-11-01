Apple kullanıcılarına Helyum gazı uyarısı!

Günümüzde helyum gazı genel olarak eğlence amaçlı kullanılıyor. Örneğin uçan balonlar için helyum gazından faydalanılıyor. Ya da insanlar helyum gazını içine çekerek seslerini değiştirebiliyorlar. İnsan sağlığına büyük bir zararı olmadığı için helyum gazı yaygın olarak kullanılıyor ve bulması da pek zor değil.

İnsan sağlığına pek fazla zararı olmayan bu gaz, iPhone ve Apple Watch modellerini sadece saniyeler içerisinde bozabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD’de yaşanan bir olay bu durumu gözler önüne serdi. ABD’de hizmet veren bir hastanede yaşanan kısa süreli helyum sızıntısı sonrasında bazı çalışanların iPhone ve Apple Watch cihazları devre dışı kaldı. Aynı ortamda bulunan Android telefonlara ise hiç birşey olmadı.

Bu olay üzerinde iPhone ve Apple Watch modelleri üzerine bir test gerçekleştiren teknoloji uzmanları, helyum gazının gerçekten de iPhone’u bozduğunu ortaya çıkardı.

Üstelik Apple cihazlarının helyumdan etkilenip bozulmaları için yalnızca 3 – 4 dakika bu gaza maruz kalmaları yeterli oluyor.