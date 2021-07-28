Apple, liderliğini korudu

Apple yüzde 59 pazar payına hakim olmasıyla dikkat çekiyor. Öte yandan, Intel sadece yüzde 14’lük bir gelir payına sahipken Qualcomm sadece yüzde 10’luk bir paya sahip.

SON DOKUZ YILDAKİ EN YÜKSEK PAY

Strategy Analytics'ten Sravan Kundojjala, Cupertino merkezli devin tablet AP gelir payını 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 59’a çıkardığını, bunun şirketin son dokuz yıldaki en yüksek payı olduğunu ekledi. Tablet AP geliri, yeni 5nm tabanlı A14 Bionic ve M1 yongası sayesinde 2021’in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 60 arttı. Pandemi kaynaklı talep de yardımcı oldu.

MEDIATEK BİRİM BAZINDA LİDER

MediaTek, iPad olmayan tabletlerde birim bazında liderliğini sürdürdü. Strategy Analytics, MediaTek’in tablet AP gönderilerinin, hücresel ve hücresel olmayan tablet AP’leri sayesinde 2021’in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 92 oranında büyüdüğünü tahmin ediyor. Ancak, çip üreticisinin ortalama satış fiyatları (ASP) açısından geride kaldığına inanıyoruz. Sonuç olarak şirket, birim payına göre daha düşük gelir payı elde etti.

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