Apple Lightning girişini kaldırmaya hazırlanıyor

Apple’ın 3. Nesil iPad Pro’da USB-C standartını kullanmış olması, yeni iPhone’lar hakkındaki şarj girişi değişikliği söylentilerini oldukça fazla körüklemişti. Şimdi ise yayınlanan görsel ve bir takım bilgilere bakılırsa Apple sadece USB-C üzerinde değil, smart connector üzerinde de denemeler yapıyor.

Söylentilere göre Apple, iPhone 12’de son bir defa Lightning girişini kullanarak uzun süredir cihazlarında yer verdiği teknolojiye veda edecek. İddiaların sahibi Twitter kullanıcısı ”Fudge” (@choco_bit) firmanın USB-C üzerinde denemeler yapsa da bunu kullanmayacağını belirtiyor. Bunu yerine iPad’lerde görmeye alışık olduğumuz Smart Connector önümüzdeki yıllarda çıkacak iPhone’larda yerini alacak.

FİZİKSEL TUŞLAR DA KALDIRILABİLİR!

Bağlantı noktalarını kaldırarak ve fiziksel tuşların sayısını azaltarak daha az donanımsal sorun çıkmasını sağlamayı hedefleyen firma oldukça heyecan uyandıracak yeniliklere gidecek gibi görünüyor. Aslında Watch ürünlerinde ilk olarak denenen Force Touch ve kablosuz şarj, iPad Pro‘da bulunan USB-C girişi düşünüldüğünde Apple tüm cihazlarında uygulayacağı yenilikleri önce başka cihazlarında deniyor. Durum böyleyken yeni bağlantı noktalarını ve teknolojileri gelecek iPhone modellerinde görme ihtimalimiz oldukça yüksek.