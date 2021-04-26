Apple M1 çipli iPad Pro'nun teslimatları ne zaman başlayacak? Jon Prosser açıkladı

Apple M1 çipli iPad Pro kulağa oldukça ilginç gelse de artık resmen gerçek. Apple gerçekten de Mac Mini, MacBook Pro ve MacBook Air modellerinde kullandığı, son olarak da 2021 iMac'e yerleştirdiği M1 çipini iPad ailesine getirdi. Teknoloji devi etkinlikte ayrıca, yeni iPad Pro'nun yurt dışında 30 Nisan'da ön siparişe açılacağını ve mayıs ayının ikinci yarısında teslim edileceğini açıkladı. Apple sızıntılarıyla tanınan, hatta bu uğurda kaşlarını kazıyan Jon Prosser'ın ise 11 inç ve 12,9 inç olmak üzere iki farklı boyuta sahip iPad Pro'nun teslimat tarihleri hakkında söyleyecekleri var.

İŞTE iPAD PRO MODELLERİ İÇİN VERİLEN TARİH

Jon Prosser, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, iPad Pro modellerinin teslimat tarihleri paylaştı. Prosser'a göre 11 inçlik M1 çipli iPad Pro sahiplerine 22 Mayıs'ta gönderilmeye başlanacak. Mini-LED ekrana sahip 12 inçlik M1 çipli iPad Pro için ise bu tarih 21 Mayıs. Yani 11 inçlik modelden bir gün öncesi.

APPLE'A TERS BİR DURUM

Prosser'ın 11 inçlik iPad Pro'nun piyasaya çıkacağını iddia ettiği 22 Mayıs'ın Cumartesi gününe denk geldiğini belirtmekte fayda var. Apple genellikle hafta sonları ürün lansmanından kaçınır. Belki de Prosser'ın söz konusu bilgileri verdiği tweet'inde ''Biraz tuhaf... Ama duyduğum şey bu'' demesinin sebebi budur. Yine de bekleyip göreceğiz.

