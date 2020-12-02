Apple M1 ile çalışan iPad Pro 2021’de geliyor

Apple, şirketin Apple M1 ARM yonga setini içeren ARM tabanlı MacBook’unun piyasaya sürülmesiyle kendi PC bölümünde büyük ölçüde devrim yarattı. Bu yonga setinin gelişinin zemini, şirketin ARM tabanlı uygulamalar için özel optimizasyon ve destek sağlayan yeni yazılımı macOS Big Sur’un piyasaya sürülmesiyle hazırlandı. Şimdi ise Apple’ın Apple M1 ile çalışan iPad Pro üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

MİNİ LED MODELLER 2021'İN İLK YARISINA MI HAZIRLANIYOR?

Raporlara göre Apple, 2021’in ilk yarısında ilk MacBook Pro ve iPad Pro modellerini piyasaya sürmek üzere. Cihazlar mini LED ekranlar ve Apple M1 SoC ile gelecek. Gelen bilgilere göre, Apple ilk mini-LED iPad Pro’yu 2021’in ilk çeyreğinde piyasaya sürecek. Önümüzdeki yılın ocak ve mart ayları arasında satışa sunulacak olan bu modeller büyük bir devrim yaratacak.

Şirket ayrıca ikinci çeyrekte piyasaya çıkacak mini LED MacBook Pro modellerini seri olarak üretecek. Pek çok Tayvanlı üretici, nihai bir talep için mini LED alanında hazırlanıyor.

Apple’ın Tayvan’daki tedarikçileri arasında LED çip tedarikçisi Epistar, test ve sınıflandırma uzmanı FitTech, SMT hizmet sağlayıcısı Taiwan Meter Technology, Backlight board tedarikçisi Zhending Technology, Thermal Solution Supplier Auras Technology ve son olarak Process Equipment Manufacturer Quanhuan Technology bulunuyor. Tüm bu şirketler, Apple’ın mini LED arkadan aydınlatma ekipmanıyla büyüme ivmesi kazanmaya hazır.