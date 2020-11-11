Apple M1 işlemcili Mac'ler harici ekran kartlarıyla çalışmayacak

Apple MacBook tanıtımı olarak geçen One More Thing etkinliğini dün akşam noktaladı. Etkinlikte ARM tabanlı, Apple Silicon M1 işlemcili 13 inç MacBook Air, Mac Mini ve 13 inç MacBook Pro sahne aldı. Özellikle yeni MacBook Air, fansız tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti. Tanıtım sonrası Apple'ın resmi sitesinde yer alan yeni Mac'ler, teknik özellikleriyle ise şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu.

APPLE'DAN M1 İŞLEMCİLİ MAC MODELLERİ İÇİN HARİCİ EKRAN KARTI KARARI

M1 işlemcili Mac'ler Engadget'in haberine göre, harici ekran kartlarına destek vermeyecek. Önceki modellere Thunderbolt girişi ile MacBook modellerine harici GPU'lar bağlanabiliyordu. Fakat Apple Insider'ın da doğruladığına göre Apple'ın M1 işlemcili yeni Mac modelleri bu özelliğe sahip değil. Apple ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

RAM KAPASİTESİ DE SINIRLANDIRILDI

MacBook'a harici ekran kartı bağlamak, MacOS ekosisteminde bulunan ancak oyun oynamak ve daha profesyonel işler gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar için oldukça önemliydi. Fakat görünüşe bakılırsa bu destek Apple'ın yeni modelleriyle kayboldu. Ayrıca, Apple Silicon işlemcili Mac modellerinin RAM kapasitesi de 16 GB'a kadar sınırlandırılmış durumda.

