Apple M1 işlemcili Mac modellerini Türkiye'de satışa çıkardı! İşte fiyatları

Apple M1 işlemcili yeni MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini sonunda Türkiye'ye giriş yaptı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen One More Thing etkinliğinde tanıtılan ARM tabanlı Apple Silicon işlemcili yeni Mac modelleri, tanıtım sonrası Türkiye fiyatlarıyla karşımıza çıkmıştı. Apple Türkiye, tanıtım günü kapattığı online satış kanalını, tanıtım sonrası açtığında yeni Mac modellerinin hem Türkiye fiyatlarını listelemiş hem de Türkiye'de satışa çıkacakları tarihi açıklamıştı. Nitekim açıklanan o tarih geldi çattı.

YENİ MACBOOK AİR, MACBOOK PRO VE MAC MİNİ TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULDU

Yeni MacBook Air, Apple M1 işlemcisi sayesinde bir önceki nesile oranla 3,5 kat daha hızlı ve yine bir önceki modele oranla 5 kat daha başarılı grafik performansına sahip. 2 kat daha hızlı SSD de yeni MacBook Air'ın özelliklerinden biri. Tüm bunlara rağmen yeni Mac bilgisayarın herhangi bir fanı yok. 13.3 inçlik MacBook Air, 18 saate kadar pil ömrü sunuyor. Touch ID ile gelen yeni bilgisayarın kamerasında da iyileştirmeler yapılmış durumda.

APPLE M1 İŞLEMCİLİ 13 İNÇ MACBOOK PRO ÖZELLİKLERİ

13 inçlik MacBook Pro, yine önceki nesile oranla daha güçlü ve daha hızlı. Bu noktada 2,8 katlık bir performans artışının olduğunu söylemek gerek. Yeni bilgisayarın grafik performansı ise Apple'ın paylaştığı bilgilere göre 5 kat daha güçlü. Apple M1 işlemcili yeni MacBook Pro'nun en önemli yanı ise pil performansı. Zira Apple'ın aktardığına göre yeni MacBook Pro 20 saate kadar pil kullanım süresi sunabiliyor. Son olarak MacBook Pro'nun fanlı bir soğutma sistemine sahip olduğunu belirtelim.