Apple M1 işlemcili Mac modellerini Türkiye'de satışa çıkardı! İşte fiyatları

Apple M1 işlemcili yeni MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini sonunda Türkiye'ye giriş yaptı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen One More Thing etkinliğinde tanıtılan ARM tabanlı Apple Silicon işlemcili yeni Mac modelleri, tanıtım sonrası Türkiye fiyatlarıyla karşımıza çıkmıştı. Apple Türkiye, tanıtım günü kapattığı online satış kanalını, tanıtım sonrası açtığında yeni Mac modellerinin hem Türkiye fiyatlarını listelemiş hem de Türkiye'de satışa çıkacakları tarihi açıklamıştı. Nitekim açıklanan o tarih geldi çattı.
Yeni MacBook Air, Apple M1 işlemcisi sayesinde bir önceki nesile oranla 3,5 kat daha hızlı ve yine bir önceki modele oranla 5 kat daha başarılı grafik performansına sahip. 2 kat daha hızlı SSD de yeni MacBook Air'ın özelliklerinden biri. Tüm bunlara rağmen yeni Mac bilgisayarın herhangi bir fanı yok. 13.3 inçlik MacBook Air, 18 saate kadar pil ömrü sunuyor. Touch ID ile gelen yeni bilgisayarın kamerasında da iyileştirmeler yapılmış durumda.
13 inçlik MacBook Pro, yine önceki nesile oranla daha güçlü ve daha hızlı. Bu noktada 2,8 katlık bir performans artışının olduğunu söylemek gerek. Yeni bilgisayarın grafik performansı ise Apple'ın paylaştığı bilgilere göre 5 kat daha güçlü. Apple M1 işlemcili yeni MacBook Pro'nun en önemli yanı ise pil performansı. Zira Apple'ın aktardığına göre yeni MacBook Pro 20 saate kadar pil kullanım süresi sunabiliyor. Son olarak MacBook Pro'nun fanlı bir soğutma sistemine sahip olduğunu belirtelim.
Mac Mini ise MacBook Pro ve MacBook Air'e kıyasla masaüstü kullanıcılarına hitap eden bir ürün. Mac Mini, daha önce de söylediğimiz üzere Apple'ın yeni işlemcisi M1 ile geliyor. Yeni Mac Mini, selefine göre 3 kat daha hızlı. Bu yönüyle oldukça önemli bir gelişmeye imza atıyor. Mac Mini'de 3,5 mm kulaklık girişi, HDMI 2.0 girişi, USB-A girişi ve Thunderbolt / USB 4 desteği bulunuyor. Yeni Mac Mini'de önceki nesile oranla 3 kata kadar genel performans artışı, 6 kata kadar da GPU performans artışı söz konusu. Ayrıca Mac Mini'nin Wi-Fi 6 desteği de mevcut.
Yeni MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini modelleri bugünden itibaren ülkemizde Apple resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Yeni MacBook modellerinin çeşitli donanım seçenekleri ile fiyatları da artıyor. Fakat yeni nesil bilgisayarların Apple Türkiye başlangıç fiyatları ise şöyle:
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