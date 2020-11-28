Apple M1 Windows 10 performansıyla şaşırttı

Apple M1 işlemcili MacBook'lar önce Geekbench sonuçları ile daha sonra ise AnTuTu sonuçlarıyla gündeme geldi. Her iki testten elde edilen sonuçlar, MacOS Big Sur yüklü bilgisayarların birçok Intel işlemcili Mac modellerini geride bıraktığını gösterdi. Fakat birçok kişinin merak ettiği kısım; Windows 10'u çalışması muhtemel olan yeni MacBook'ların Microsoft'un işletim sistemiyle göstereceği performanstı. Bunun için daha önce Windows 10'u sanal makine aracılığıyla ARM tabanlı MacBook'ta çalıştırmayı başardığını açıklayan bir geliştirici harekete geçti ve elde ettiği sonuçları paylaştı.
Windows 10'u sanal olarak çalıştıran yeni MacBook, MsPowerUser'ın aktardığına göre Geekbench testinde etkileyici sonuçlar aldı. Buna göre Geekbench 5'te gerçekleştirilen testlerde bilgisayar tek çekirdekte 1.288, çok çekirdekte ise 5.449 puan almayı başardı.
Bu puanlar, birçok kişi için bir anlam ifade etmiyor gibi görünse de sonuçlar MacOS yüklü Apple M1 işlemcili MacBook ve Microsoft Surface Pro X ile karşılaştırıldığında fark ortaya çıkıyor.
MacOS yüklü MacBook, geliştiricinin paylaştığına göre aynı testten tek çekirdekte 1.737, çok çekirdekte ise 7.549 puan alıyor. Evet, sanal makineli Windows 10, MacOS kadar performanslı çalışmıyor. Ancak Windows 10 yüklü Microsoft bilgisayarı Surface Pro X ile karşılaştırıldığında durumun daha iyi olduğu görülüyor. Zira aynı testten Surface Pro X sırasıyla 799 ve 3.089 puan alıyor.
Buradan alınacak sonuç ise şu; MacOS için ARM üzerinde sanallaştırılmış Windows 10 eğer optimize edilebilirse, yeni bir Macbook hala Windows'u çalıştırmanın en iyi yollarından biri olabilir.
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