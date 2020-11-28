Apple M1 Windows 10 performansıyla şaşırttı

Apple M1 işlemcili MacBook'lar önce Geekbench sonuçları ile daha sonra ise AnTuTu sonuçlarıyla gündeme geldi. Her iki testten elde edilen sonuçlar, MacOS Big Sur yüklü bilgisayarların birçok Intel işlemcili Mac modellerini geride bıraktığını gösterdi. Fakat birçok kişinin merak ettiği kısım; Windows 10'u çalışması muhtemel olan yeni MacBook'ların Microsoft'un işletim sistemiyle göstereceği performanstı. Bunun için daha önce Windows 10'u sanal makine aracılığıyla ARM tabanlı MacBook'ta çalıştırmayı başardığını açıklayan bir geliştirici harekete geçti ve elde ettiği sonuçları paylaştı.

İŞTE WİNDOWS 10 YÜKLÜ APPLE M1'Lİ MACBOOK'UN BENCHMARK SONUÇLARI

Windows 10'u sanal olarak çalıştıran yeni MacBook, MsPowerUser'ın aktardığına göre Geekbench testinde etkileyici sonuçlar aldı. Buna göre Geekbench 5'te gerçekleştirilen testlerde bilgisayar tek çekirdekte 1.288, çok çekirdekte ise 5.449 puan almayı başardı.

Bu puanlar, birçok kişi için bir anlam ifade etmiyor gibi görünse de sonuçlar MacOS yüklü Apple M1 işlemcili MacBook ve Microsoft Surface Pro X ile karşılaştırıldığında fark ortaya çıkıyor.