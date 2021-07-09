Apple M2 yongası yerine M1X yongasını tercih etti

M1 destekli MacBook modelleri genel olarak kullanıcılardan olumlu dönüşler aldı. Bu olumlu dönüşlerin akabinde Apple ARM tabanlı yongalarla yola devam kararı aldı.

APPLE M1 GÜNCELLENİYOR

Sızdırılan son raporlara göre Cupertino merkezli şirket M1 yongasını güncelleyerek daha güçlü bir yonga seti geliştirecek. Bu güncelleme sonrasında M1X’in selefi M1’e oranla çok daha iyi bir performans sunması bekleniyor.

Şimdilik M1X hakkında net bilgiler olmasa da yeni yonga setinin 4nm üretim teknolojisine dayanacağı iddia ediliyor. Elbette az önce de belirttiğimiz üzere bu konuda henüz net bir açıklama yok. Bu arada dipnot olarak belirtelim. Yeni nesil MacBook Air modeli de 2022’de gelecek.

Yeni nesil MacBook Air’in ARM mimarisi sayesinde selefine oranla çok daha ince bir tasarıma sahip olacağı düşünülüyor.

LOTR Gollum çıkış tarihi açıklandı

