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Apple MacBook'lar için ARM işlemci sürprizini WWDC 2020'de açıklayabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.06.2020 16:58 | Son Güncelleme

Apple, Intel işlemcilere artık veda edebilir. Bloomberg'in paylaştığı bir rapora göre Apple, ARM işlemcilere geçiş sürprizini WWDC 2020'de (Dünya Geliştiriciler Konferansı 2020) yani çok yakın bir zamanda açıklayacak.

Apple MacBook'lar için ARM işlemci sürprizini WWDC 2020'de açıklayabilir!

Apple işlemci konusunda oldukça sıkı bir şirket. Bu cümlemizdeki sıkı, kendin pişir kendin ye konsepti gibi Apple'ın da işlemcilerini kendisinin üretmesi ve kendi telefonlarında kullanıyor olmasından geliyor. Apple iPhone ve iPad'lerde kendi tasarladığı işlemcileri kullanıyor. Ancak MacBook'larda böyle bir durum söz konusu değil. Apple MacBook'larda uzun bir zamandır Intel işlemcileri tercih ediyor. Aslında Apple'ın Intel'den uzaklaşmak istediğine dair tonla söylenti mevcut. Fakat Bloomberg bu söylentiyi ilk kez tarih vererek dillendirdi.

APPLE'IN BEKLENEN ARM DUYURUSUNUN ZAMANI GELDİ Mİ?

Bloomberg'in paylaştığı bilgilere göre Apple, artık son kararını verdi. Bundan böyle Apple, ARM işlemcilere geçiş yapacak. Bu geçişin detayları ise iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16, watchOS 7 gibi işletim sistemlerinin duyurulacağı WWDC 2020 etkinliğinde paylaşılacak. Bu etkinliğin seçilmesinin ise özel bir nedeni var.

MacBook ARM

WWDC 2020 BUNUN İÇİN EN İYİ SEÇENEK

MacBook'ların ARM işlemcilere geçişi dilde kolay ancak pratikte oldukça zahmet isteyen bir durum. Zira, MacBook için yayınlanan tüm uygulamaların ARM işlemcilerle uyumlu hale getirilmesi şart. Konu Apple olunca da bu uyumun kusursuz işlemek gibi garip bir huyu var. Bu yüzden MacBook için, daha doğrusu MacOS 10.16 için uygulama geliştiren geliştiricilere bu konudaki tüm detayların en iyi şekilde anlatılabileceği tek yer, ancak dünya çapından binlerce geliştiricinin buluştuğu WWDC 2020 olabilirdi. Apple da görünüşe göre bu fırsatını kullanacak veARM işlemcilere geçiş sürecini ilk kez resmi olarak anlatacak. Tahminler ise ARM işlemcili ilk MacBook modelinin 2021 yılında görücüye çıkacağı yönünde.

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