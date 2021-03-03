Apple MacBook'lardan kaldırmıştı! Mıknatıslı şarj girişi iPhone'lara gelebilir

MagSafe iPhone 12 ile birlikte iPhone modellerine geldi. Ancak Cupertinolu firma, MagSafe teknolojisini daha önce MacBook modellerinde kullanmıştı. Bu teknoloji sayesinde MacBook kullanıcıları, mıknatıslar aracılığıyla bilgisayarlarını şarj girişinden şarj ediliyordu. Böylece şarj kablosu, bilgisayara sıkı sıkı tutunuyordu. Aynı zamanda herhangi bir kabloya takılma anında kablo mıknatıslarından ayrılarak hızlıca yerinden çıkıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'nde (USPTO) ortaya çıkan yeni bir patente göre Apple, bu gibi özellikleri olan mıknatıslı şarj girişini geri döndürebilir. Hem de iPhone'lar ile.

İPHONE ŞARJ GİRİŞ NOKTASI MAGSAFE İLE DEĞİŞEBİLİR

Ortaya çıkan patentlere bakılırsa, Apple MagSafe bağlantı noktasını iPhone'lara getirmeye hazırlanıyor. MacRumors'un haberine göre, patentteki görseller, eski MacBook bilgisayarlarda bulunanlara benzer üç iğneli bir “MagSafe” şarj kablosunun ana hatlarını çiziyor. Ancak bir akıllı telefonun tasvir edildiği açıkça belli olan patentte hiçbir şekilde iPhone ismi geçmiyor. Buna rağmen bu daha önce de gündeme gelen iddiaları tekrar akıllara getiriyor.