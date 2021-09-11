Apple MacBook modelleri toplu dava ile karşı karşıya

Buraya kadar hiçbir sorun yok gibi görünebilir. Ancak asıl problem MacBook cihazlarda başlıyor. Şirket böylesine sağlam ürün üretme politikasına rağmen MacBook modellerinde büyük hata yaptı. Kullanıcılar tarafından yapılan açıklamalara göre M1 işlemcili modellerinin ekranı hiçbir sorun olmadan çatlıyor.

Kullanıcılar kendi MacBook cihazları ile ilgili bu sorunun hiçbir neden ortada yokken gerçekleştiğini söylüyor. Onlara göre herhangi bir kullanıcı hatası yok. Kendi cihazlarının ekranında çatlak görenler ilk etapta garanti servisi ile görüşüyor.

Şirket bazılarının cihazlarını kabul edip tamir ederken kimilerine ise kullanıcı hatası diyor. İşte bu durum kullanıcılar tarafından hiç hoş karşılanmıyor. Birçok kişi Apple kendi MacBook modelini tamir etmedi diye dava açıyor. Migliacco ve Rathod LLPO isimli yabancı hukuk bürosu konu ile ilgili rapor hazırlıyor.

Belirli bir sayıya ulaştıktan sonra avukatlar bu raporu mahkemeye verecek. Böylece Apple yüklü miktarda bir tazminat davası ile karşı karşıya kalacak. Ancak bu cihazlardaki ekran sorunlarının kullanıcı kaynaklı olma ihtimali de var.

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