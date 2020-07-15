HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple, MacBook sahiplerini uyardı

Apple, MacBook sahiplerini uyardı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.07.2020 09:54 | Son Güncelleme

Cupertinolu teknoloji üreticisi Apple, bugün ilginç bir duyuru ile karşımıza çıktı.

Apple, MacBook sahiplerini uyardı

Bildiğiniz gibi dizüstü bilgisayarlarda yer alan Webcam yani kameralar, güvenlik nedeyile bazı kullanıcılar tarafından kapak veya bant ile kapatılıyor. Apple bugün MacBook kamerası kapak ve benzeri şeylerle kapatılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Peki, Apple neden böyle bir açıklama yapma gereği duydu?

Apple’ın destek sayfasında yer alan açıklamada; “Cihazlarımızda ekran ve klavye arasındaki boşluk özenli ve milimetrik bir şekilde tasarlanmıştır. MacBook’un kamerasının fiziki olarak kapatılması ortam ışığı sensörünü etkileyebilir. Bu yüzden otomatik parlaklık gibi özelliklerin çalışması engellenebilir.” ifadeleri yer alıyor.

Apple’ın açıklamalarına bakacak olursak, Webcam’e yapıştırılacak fiziki bir koruyu, MacBook’un kapağını kapattığınızda tasarımdan dolayı bilgisayara zarar verebiliyor. Uzun kullanımda ekranda veya kasada yamulma gibi sorunlar baş gösterebilir.
Eğer gizlilik endişeleriniz var ve MacBook kullanıyorsanız, Webcam’i fiziki bir cisim ile değil ince siyah bir bant ile kapatmanızda fayda var. Diğer türlü internette satılan Webcam koruyucular maalesef ki uzun kullanımda MacBook’a ciddi hasarlar verebiliyor.

Apple muhtemelen bu tip aksesuar kullanımdan kaynaklı sorunları garanti kapsamı dışında tutacak. Bu da MacBook’unuz yamulduğunda tamir ettirmek için ciddi ücretler ödemenize neden olabilir.

TP-Link Archer VR2100 neler sunuyor?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
OnePlus daha çıkmamış telefonunu hediye ediyor!OnePlus daha çıkmamış telefonunu hediye ediyor!
ALS nedir? ALS hastalığı nedir, neden olur? ALS nedir? ALS hastalığı nedir, neden olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Aksünger çılgına döndü! Stüdyoyu terk etti

Aksünger çılgına döndü! Stüdyoyu terk etti

Bakan Soylu: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

Bakan Soylu: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntü

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntü

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

İlginizi Çekebilir

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung Galaxy Z Fold 2 dengeleri bozacak

Samsung Galaxy Z Fold 2 dengeleri bozacak

Samsung’a 1 milyar dolara ceza ödedi

Samsung’a 1 milyar dolara ceza ödedi

Dünyanın en gelişmiş 8K televizyonu

Dünyanın en gelişmiş 8K televizyonu

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'a erişim sorunu

WhatsApp’ta erişim sorunu!

Koleksiyonerler yaşadı: OnePlus ilk 10 OnePlus Nord'u hediye edecek!

OnePlus daha çıkmamış telefonunu hediye ediyor!

X3 elektriklendi: BMW iX3 tanıtıldı! İşte özellikleri

BMW'nin bir ilk olan yeni otomobili tanıtıldı! İşte özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.