Apple, MacBook sahiplerini uyardı

Bildiğiniz gibi dizüstü bilgisayarlarda yer alan Webcam yani kameralar, güvenlik nedeyile bazı kullanıcılar tarafından kapak veya bant ile kapatılıyor. Apple bugün MacBook kamerası kapak ve benzeri şeylerle kapatılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Peki, Apple neden böyle bir açıklama yapma gereği duydu?

Apple’ın destek sayfasında yer alan açıklamada; “Cihazlarımızda ekran ve klavye arasındaki boşluk özenli ve milimetrik bir şekilde tasarlanmıştır. MacBook’un kamerasının fiziki olarak kapatılması ortam ışığı sensörünü etkileyebilir. Bu yüzden otomatik parlaklık gibi özelliklerin çalışması engellenebilir.” ifadeleri yer alıyor.

Apple’ın açıklamalarına bakacak olursak, Webcam’e yapıştırılacak fiziki bir koruyu, MacBook’un kapağını kapattığınızda tasarımdan dolayı bilgisayara zarar verebiliyor. Uzun kullanımda ekranda veya kasada yamulma gibi sorunlar baş gösterebilir.

Eğer gizlilik endişeleriniz var ve MacBook kullanıyorsanız, Webcam’i fiziki bir cisim ile değil ince siyah bir bant ile kapatmanızda fayda var. Diğer türlü internette satılan Webcam koruyucular maalesef ki uzun kullanımda MacBook’a ciddi hasarlar verebiliyor.

Apple muhtemelen bu tip aksesuar kullanımdan kaynaklı sorunları garanti kapsamı dışında tutacak. Bu da MacBook’unuz yamulduğunda tamir ettirmek için ciddi ücretler ödemenize neden olabilir.

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