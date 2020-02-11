HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple MacBook üzerinde AMD’yi test ediyor!

Apple MacBook üzerinde AMD’yi test ediyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.02.2020 09:36 | Son Güncelleme

Apple MacBook için AMD işlemcilerinin kullanılacağının sinyallerini verdi. Apple, AMD’nin gücünden dolayı Intel’den vazgeçecek gibi görünüyor.

Apple MacBook üzerinde AMD’yi test ediyor!

Apple bildiğiniz gibi Mac ve MacBook’ta yıllardır işlemci tercihini Intel’den yana kullanıyor. GPU tarafında Intel’in zayıf olmasından dolayı AMD ile anlaşan Apple’ın, gelecek planları şimdiden ortaya çıktı. macOS 10.15.4 Beta 1 sürümünde ortaya çıkan kodlar, Cupertinolu teknoloji devinin AMD’nin işlemcilerini de kullanacağını gözler önüne seriyor.

AMD’nin yeni APU’larının Picasso, Renoir ve Van Gogh olarak isimlendirildiği uzun zamandır biliniyordu. macOS 10.15.4
sürümünde bu APU’lar yani işlemciye tümleşik olarak grafik birimi kodları ortaya çıktı. Bu da Apple’ın yakın zamanda AMD
işlemcili Mac ve MacBook modelleri üreteceğinin sinyallerini veriyor.

İşlemci pazarında hem fiyat konusunda hem performans konusunda Intel’i solda sıfır bırakan AMD, Apple’ın fiyatta indirim yapmasını da sağlayabilir. Bildiğiniz gibi Intel işlemcili MacBook’ların fiyatları uçuk seviyede. Aynı performansta hatta bir tık daha iyi performans sergileyecek olan AMD işlemciler bu modellerde kullanılırsa, 1.000 TL’ye varan indirimler yapılabilir.
Tabii bunun kesinliğinin bulunmadığını belirtelim. Apple, yeni beta sürümü ile yeni bir şeyler deniyor olabilir. Eğer Apple bu testlerden memnun kalmaz ise yolunda tekrardan Intel ile devam etme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtelim.

Umarız daha uyguna daha performanslı işlemciler üreten AMD ile el sıkışılır ve Mac modellerinde indirimler görmeye başlarız.

Foxconn iPhone üretmeyi bırakıp maske üretmeye başladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
PARTNER Ünlü oyuncu sevgilisiyle çırılçıplak... O pozları ifşa oldu! Ünlü oyuncu sevgilisiyle çırılçıplak... O pozları ifşa oldu!
Türkiye'de satışa sunulduTürkiye'de satışa sunuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple AMD Intel

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan başkanlığındaki İdlib toplantısında kritik karar!

Erdoğan başkanlığındaki İdlib toplantısında kritik karar!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

Çukur'a damga vuran öpüşme sahnesi!

Çukur'a damga vuran öpüşme sahnesi!

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Manisa'da depremler devam edecek mi?

Manisa'da depremler devam edecek mi?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Huawei P30 Lite tekrar sahnede

Huawei P30 Lite tekrar sahnede

WhatsApp’a karanlık mod geldi!

WhatsApp’a karanlık mod geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uber Kaliforniya testleri ile güven tazelemek istiyor

Uber Kaliforniya testleri ile güven tazelemek istiyor

Huawei Mate 30 Pro’ya Google Play Store nasıl yüklenir?

Huawei Mate 30 Pro’ya Google Play Store nasıl yüklenir?

Uygun fiyatlı IP kamera

Türkiye'de satışa sunuldu

MWC 2020 katılmama kararına Sony’de dahil oldu

Sony'den MWC 2020 kararı

Nintendo Switch indirim furyasında fiyatı düşen oyunlar

Nintendo Switch eShop indirimleri başladı

Vivo durdu durdu suskunluğunu bozma kararı aldı

İşte Vivo iQOO 3'ün özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.