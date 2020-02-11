Apple MacBook üzerinde AMD’yi test ediyor!

Apple bildiğiniz gibi Mac ve MacBook’ta yıllardır işlemci tercihini Intel’den yana kullanıyor. GPU tarafında Intel’in zayıf olmasından dolayı AMD ile anlaşan Apple’ın, gelecek planları şimdiden ortaya çıktı. macOS 10.15.4 Beta 1 sürümünde ortaya çıkan kodlar, Cupertinolu teknoloji devinin AMD’nin işlemcilerini de kullanacağını gözler önüne seriyor.

AMD’nin yeni APU’larının Picasso, Renoir ve Van Gogh olarak isimlendirildiği uzun zamandır biliniyordu. macOS 10.15.4

sürümünde bu APU’lar yani işlemciye tümleşik olarak grafik birimi kodları ortaya çıktı. Bu da Apple’ın yakın zamanda AMD

işlemcili Mac ve MacBook modelleri üreteceğinin sinyallerini veriyor.

İşlemci pazarında hem fiyat konusunda hem performans konusunda Intel’i solda sıfır bırakan AMD, Apple’ın fiyatta indirim yapmasını da sağlayabilir. Bildiğiniz gibi Intel işlemcili MacBook’ların fiyatları uçuk seviyede. Aynı performansta hatta bir tık daha iyi performans sergileyecek olan AMD işlemciler bu modellerde kullanılırsa, 1.000 TL’ye varan indirimler yapılabilir.

Tabii bunun kesinliğinin bulunmadığını belirtelim. Apple, yeni beta sürümü ile yeni bir şeyler deniyor olabilir. Eğer Apple bu testlerden memnun kalmaz ise yolunda tekrardan Intel ile devam etme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtelim.

Umarız daha uyguna daha performanslı işlemciler üreten AMD ile el sıkışılır ve Mac modellerinde indirimler görmeye başlarız.

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