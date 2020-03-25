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Apple macOS Catalina 10.15.4 güncellemesini yayınladı! İşte gelen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.03.2020 11:59 | Son Güncelleme

iOS 13.4, WatchOS 6.2 ve iPadOS 13.4 ile birlikte Apple Mac bilgisayarlarını da unutmadı ve MacOS Catalina 10.15.4 güncellemesini çıkardı. Peki yeni MacOS Catalina 10.15.4 güncellemesi ne gibi yenilikler sunuyor?

Apple macOS Catalina 10.15.4 güncellemesini yayınladı! İşte gelen yenilikler

Apple tarafında dün akşam sağanak güncelleme yağmuru vardı desek yanlış olmaz herhalde. Zira, Apple önce iOS 13.4 güncellemesini iPhone'lar için, daha sonra WatchOS 6.2 güncellemesini Apple Watch'lar için ve son olarak iPadOS 13.4 güncellemesi iPad'ler için yayınladı. Fakat Apple bununla da sınırlı kalmadı ve Mac bilgisayarları için MacOS Catalina 10.15.4 güncellemesini de indirilmeye açtı.

macos

MacOS Catalina 10.15.4 güncellemesi Mac ve MacBook bilgisayarlara bazı performans geliştirmeleri ve çeşitli hata düzeltmeleri getiriyor. Bunun dışında yeni güncellemenin getirdiği bazı yenilikler de var. Bunlar:

Apple Music
Apple Music güzel bir yeniliğe ev sahipliği yapıyor. MacOS Catalina 10.15.4 güncellemesi ile birlikte Apple Music'te şarkı sözü devri başlıyor. Bu yenilik ile birlikte şarkıyla eş zamanlı olarak şarkı sözleri okunabiliyor. Hatta şarkı sözlerinin istenilen kısmı dahi dinlenebiliyor.

Erişilebilirlik
Baş hareketleri MacOS 10.15.4 güncellemesinin ana odağı. Zira, baş hareketleri ile Mac bilgisayarların fare imlecini kontrol etmek artık mümkün.

Finder
Yeni MacOS Catalina 10.15.4 güncellemesi, tıpkı iOS 13.4 ve iPad 13.4'te olduğu gibi iCloud Drive üzerinden dosya paylaşımına izin veriyor. Bu dosyaları kimlerin görebileceğini, kimlerin değişiklik yapabileceğini seçebiliyorsunuz.

Ekran Süresi
Ekran süresi, çocukların iletişim kurabileceği kişileri kontrol etmenizi sağlayan bir özellik barındırıyor. Bu özellik ile ebeveynler çocuklarının kimlerle konuştuğunu veya görüştüğünü kolayca kontrol edebiliyor veya görüşeceği kişileri sınırlandırabiliyor.
Çocuklar için müzik videoları artık kontrol edilebiliyor.

Safari
Google Chrome'daki şifreler artık iCloud'a aktarılabiliyor. Ayrıca diğer Apple cihazlarındaki şifreler, Mac bilgisayarlarda da otomatik olarak doldurabiliyor. Bunun için bir seçenek oluşturulmuş durumda.
Safari'ye seçilen sekmenin sağından tek bir hareketle tüm sekmeler kapatılabilen, aynı sekmeden bir tane daha açılabilen bir kontrol seçeneği geldi.
Netflix içerikleri artık HDR olarak oynatılabiliyor. (Sadece uyumlu Mac bilgisayarlarda)

App Store ve Apple Arcade
iOS 13.4 ve iPadOS 13.4'te de karşımıza çıkan Evrensel Satın Alma desteği, MacOS'a da geldi. Bu sayede iPhone'da satın alınan bir uygulamanın, MacBook sürümünü tekrar satın almak gerekmiyor.
Arcade sekmesine son oynanan oyunlar seçeneği eklendi.

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