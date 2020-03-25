Apple macOS Catalina 10.15.4 güncellemesini yayınladı! İşte gelen yenilikler

Apple tarafında dün akşam sağanak güncelleme yağmuru vardı desek yanlış olmaz herhalde. Zira, Apple önce iOS 13.4 güncellemesini iPhone'lar için, daha sonra WatchOS 6.2 güncellemesini Apple Watch'lar için ve son olarak iPadOS 13.4 güncellemesi iPad'ler için yayınladı. Fakat Apple bununla da sınırlı kalmadı ve Mac bilgisayarları için MacOS Catalina 10.15.4 güncellemesini de indirilmeye açtı.

MacOS Catalina 10.15.4 güncellemesi Mac ve MacBook bilgisayarlara bazı performans geliştirmeleri ve çeşitli hata düzeltmeleri getiriyor. Bunun dışında yeni güncellemenin getirdiği bazı yenilikler de var. Bunlar:

Apple Music

Apple Music güzel bir yeniliğe ev sahipliği yapıyor. MacOS Catalina 10.15.4 güncellemesi ile birlikte Apple Music'te şarkı sözü devri başlıyor. Bu yenilik ile birlikte şarkıyla eş zamanlı olarak şarkı sözleri okunabiliyor. Hatta şarkı sözlerinin istenilen kısmı dahi dinlenebiliyor.

Erişilebilirlik

Baş hareketleri MacOS 10.15.4 güncellemesinin ana odağı. Zira, baş hareketleri ile Mac bilgisayarların fare imlecini kontrol etmek artık mümkün.