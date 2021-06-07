Apple, MacOS Monterey'i tanıttı! Mac ve MacBook'larda yeni dönem

MacOS Monterey ismi aslında pek de yabancı gelmiyor. Zira MacOS 12 için çıkan isim söylentileri arasında Monterey ismi yer alıyordu. Nitekim Apple resmi olarak bu ismi seçti ve MacOS 12 sürümünü Monterey olarak isimlendirdi. Peki MacOS Monterey kullanıcılara neler vadediyor?

İŞTE MACOS MONTEREY'İN ÖZELLİKLERİ

1) Universal Control: Universal Control ile tek bir fareyi ve klavyeyi aynı anda hem Mac hem de iPad cihazınızda kullanmanız mümkün oluyor. Örneğin hızlı bir geçiş ile fare imlecini Mac cihazınızdan iPad cihazına götürebilirsiniz. Aynı zamanda Mac ve iPad modelleri dosya aktarımı yapabiliyor.

2) AirPlay: AirPlay to Mac, MacOS Monterey'in en faydalı özelliklerinden biri. Bu özellik ile örneğin iPad'de çizim yapabilir ve çiziminizi Mac'in ekranında görebilirsiniz veya şarkı çalmak için Mac'in hoparlörünü kullanabilirsiniz.

3) Shortcuts (Kestirmeler): iPhone kullanıcılarının yakından tanıdığı Shortcurts yani kestirmeler, artık Mac'e de geliyor. Böylece kısayollar oluşturup, işler daha da kolay hale getirilebiliyor.

4) Safari: En önemli geliştirmelerden biri Safari'de. Apple'a göre Safari, en hızlı tarayıcı konumunda.