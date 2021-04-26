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Apple milyarlarca dolarlık yatırımı taahhüt etti!

26.04.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, ülkedeki yatırımlarını hızlandırdığını, gelecek 5 yılda 430 milyar dolarlık yatırım yapmayı ve 20 bin kişiye istihdam sağlamayı planladığını duyurdu.

Apple milyarlarca dolarlık yatırımı taahhüt etti!

Apple'dan yapılan açıklamada, geçen 3 yılda şirketin 2018'de belirlenen 5 yılda 350 milyar dolarlık yatırım hedefinin, önemli ölçüde geride bırakıldığı belirtildi.

MİLYARLARCA DOLARLIK VERGİ ÖDEDİ

Şirketin ülke genelinde doğrudan 2,7 milyon kişiye istihdam sağladığına işaret edilen açıklamada, Apple'ın ABD'deki en büyük vergi mükellefi olduğu, sadece son 5 yılda yaklaşık 45 milyar dolarlık kurumlar vergisi ödediği bildirildi.

Açıklamada, şirketin gelecek 5 yılda 430 milyar dolarlık yatırım yapmayı ve 20 bin kişiye istihdam sağlamayı planladığı kaydedildi.

APPLE'DAN YENİ KAMPÜS GELİYOR

Söz konusu yatırım hedefi kapsamında Kuzey Carolina'da 1 milyar doların üzerinde yatırım yapılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, bölgede yeni bir kampüs ve mühendislik merkezi inşaatına başlanacağı bildirildi.

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Açıklamada, Kuzey Carolina eyaleti genelinde okulların ve topluluk girişimlerinin desteklenmesi için 100 milyon dolarlık bir fon oluşturulacağı aktarılarak, altyapı harcamalarına 110 milyon doları aşkın katkı sağlanacağı kaydedildi.

(AA)

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Apple
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