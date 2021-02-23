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Apple mini LED ekranlı yeni iPad Pro ve MacBook Pro için hazırlanıyor!

23.02.2021 12:25 | Son Güncelleme:
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Apple mini LED ekranlı yeni iPad Pro ve MacBook Pro için hazırlanıyor!

Apple'ın üretmesi beklenen mini LED ekrana sahip 12.9 inçlik iPad Pro ve yeni MacBook Pro ürünleri için yeni bir söylenti ortaya çıktı. Endüstri kaynaklarına dayandırılan iddialara göre, Tayvanlı bir şirket, 12.9 inçlik iPad Pro için Mini-LED ekran panelleri üretmeye başlayacak.

Apple mini LED ekranlar ile sık sık gündeme geliyor. Şimdilerde ise mart ayında gerçekleştirilmesi muhtemel bir Apple etkinliği konuşuluyor. Bu konuşmalar, mini LED ekranlı iPad modelleri konusundaki iddiaların daha da güçlenmesine neden oldu. Son gelen bir iddiaya göre ise Apple mini LED ekranlar için çalışmalarına başladı.

İPAD PRO İÇİN ÜRETİM BAŞLAYACAK

DigiTimes'ın aktardığı endüstri kaynakları bilgisine göre, Tayvanlı şirket Ennostar, bu yılın ilk çeyreğinin sonlarında veya ikinci çeyreğinde 12.9 inç iPad Pro için Mini LED ekran panelleri üretmeye başlayacak. Raporda, Apple'ın Mini-LED panele sahip yeni 12.9 inç iPad Pro'yu bu yılın ilk yarısında tanıtmasının beklendiği ifade ediliyor. Bu yüzden yeni iPad Pro'nun mart ayında tanıtılması olası gözüküyor.

mini LED iPad Pro

Yeni 12.9 inç iPad Pro'nun daha hızlı bir A14X yongasına sahip olması ve hücresel bağlantıya sahip modellerde ise 5G ağlarını desteklemesi bekleniyor. Pek çok söylenti sadece 12.9 inçlik iPad Pro'dan bahsediyor. Bu yüzden yeni bir 11 inçlik iPad Pro'nun üretilip üretilmeyeceği bilinmiyor. Ancak 11 inçlik iPad Pro gerçek olursa, bu modelde mini LED panelin yer almayacağı belirtiliyor. Ayrıca iddiaların arasında MacBook Pro da bulunuyor.

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MİNİ LED MACBOOK PRO'YA SD KART OKUYUCU GELİYOR

Rapora göre Apple, muhtemelen bu yılın ikinci yarısında tanıtılacak yeni MacBook modellerinde de Mini-LED panel kullanacak. Yeni MacBook modellerinden beklentiler ise bir HDMI portuna ve MacBook kullanıcılarının hayal ettiği gibi bir SD kart okuyucuya sahip olması. Touch Bar'sız olacağı ve MagSafe şarjına destek vereceği söylenen bu modellerin 14 inç ve 16 inç olarak, yeni bir tasarım ile 2021 yılının ikinci yarısında piyasaya çıkacağı söyleniyor. Tabii henüz Apple tarafından resmileştirilmiş herhangi bir bilginin olmadığını ekleyelim.

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