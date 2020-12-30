Apple mini LED teknolojisine yer verecek

Apple’ın 2021’de mini LED ekranlara geçmeye başlaması bekleniyordu. Digitimes’in yeni bir raporu ise bu iddiaları doğruluyor. Rapor, Apple’ın 2021’in ilk çeyreğinde mini LED ekran teknolojisine sahip yeni bir 12.9 inç iPad Pro’yu piyasaya süreceğini gösteriyor. iPad Pro 2021 muhtemelen bu yüzden ekranı ile çok konuşulacak.
Rapor, Apple’ın ekranlar ve dokunmatik paneller için tedarik zincirini çeşitlendirme çabalarına odaklanıyor. Tedarikçi BOE’nin iPhone serisine OLED ekran tedarik etme onayı aldığı, GIS’in ise mini LED’li yeni iPad Pro için “2021’in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi” beklenen dokunmatik modeller üreteceği bildirildi.
Bu rapor, mini LED iPad Pro’nun 2021’in 1. çeyreğinde geleceğini gösteren ilk rapor değil. Ancak bu rapor, geçişin hala planlandığı gibi ilerlemeye devam ettiğini gösteriyor.
İlginç olan, raporların mini LED geçişinin ilk olarak 12.9 inç iPad Pro ile başlayacağını göstermeye devam etmesi ve 11 inç iPad Pro’nun şimdilik LCD panellere bağlı kalacağını söylemesi. 11 inç iPad Pro’nun mini LED’e ne zaman geçebileceği konusunda ise hiçbir bilgi yok.
Bununla birlikte, Apple’ın mini LED teknolojisini iPad Pro’nun dışındaki diğer Apple ürünlerine de getirmesi bekleniyor. Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, bu ayın başlarında Apple’ın 2021’de tamamen yeni bir tasarımına sahip iki yeni MacBook Pro’ya sahip olacağını ve her iki modelin de mini LED panellere sahip olacağını bildirdi.
mini LED, LCD ekranlar için kullanılan yeni bir arka aydınlatma şeklidir. Çoğu faydası OLED ile aynıdır, ancak çoğu zaman daha fazla parlaklık, gelişmiş güç verimliliği ve daha düşük yanma riski sunabilir. Bu nedenle Apple, daha geniş ekranlı cihazlarında OLED yerine mini LED kullanmayı planlıyor.
Bu noktada, Apple’ın 2021 iPad Pro yenilemesi için başka ne gibi değişiklikler yapacağı belirsiz. Fakat en azından A14 serisi bir işlemciye yükseltme bekliyoruz.
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