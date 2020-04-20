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Apple Music artık tarayıcı üzerinden de çalışacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.04.2020 11:50 | Son Güncelleme

Şirketin bir süredir beta testinde olan tarayıcı versiyonu artık full sürüm olarak yayına girdi.

Apple Music artık tarayıcı üzerinden de çalışacak

Bu sayede, telefonuna uygulama kurmak istemeyenler de servise kolayca ulaşabileceği gibi şarkı linklerine tıklayanlar da uygulama olmadan şarkıyı dinleyebilecekler.

Elbette, Apple Music kullanmak için iOS cihazı veya iTunes kullanıcısı olma gerekliliği de böylece ortadan kalkıyor. Artık Windows, Linux ve Chrome OS kullanıcıları da Apple Music servisi üzerinden müzik dinleyebilecekler.

Web kullanıcıları uygulamasına, kullancıya özel hazırlanmış listelere ve müzik etkinliklerine de ulaşabilecekler.

İTUNES'UN SONU MU GELDİ?

Web üzerinden müzik servisine erişimin bir önemi de Apple’ın artık kurtulmak istediği iTunes’un sonunun geldiğine dair önemli bir işaret olması. Apple servislerinin temelinde bulunan iTunes uygulaması artık Apple için önemli bir ayak bağı oluşturuyordu ve şirket uygulamayı sonlandırmak için çalışıyordu. Apple Music’in web uygulaması müzik dinlemek isteyenler için iTunes’ı tamamen devreden çıkamış olarak, iTunes’suz bir Apple’ın da mümkün olacağını ispat ediyor.

Apple Music’in şu anda 60 milyon ücretli abonesi bulunuyor ancak bu rakam 100 milyondan fazla abonesi bulunan Spotify’dan henüz çok geride. Üstelik Spotify’ın ücretli abone sayısı hızla yükselmeye devam ediyor. 60 milyon abonenin her ay ödediği ücret de azımsanacak bir rakam değil ancak özellikle müzik üreticileri, daha fazla gelir elde edebilecekleri platformlara odaklanmak istiyorlar. Bu da Apple Music’i müzisyenler için ikinci plana itiyor.

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