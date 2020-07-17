Apple Music pil canavarı çıktı

APPLE MUSİC PİL TÜKETİMİ DURDURULAMIYOR

Kullanıcı şikayetlerine göre müzik uygulaması kapalı olsa bile telefonun şarjını hızla yemeğe devam ediyor. Ve daha da kötüsü, telefonu “düşük enerji tüketimi” moduna alan kullanıcılar bile müzik uygulamasının devasa enerji ihtiyacını durduramıyor.

Şikayetlere göre, en son iOS versiyonuna güncelleme yapılsa bile sorun çözülmüyor.

Peki bunun bir çözümü yok mu?

Bazı kullanıcıların rapor ettiğine göre, Apple Watch kullanan kullanıcılar Apple Watch’ın iPhone ile bağlantısı kesildiğinde müzik uygulamasının pil tüketimi duruyor.

Bazı kullanıcılara göreyse Arkaplan Tazeleme özelliği kapatıldığında müzik uygulaması pil tüketimini durduruyor. Ancak bu iki tavsiyeyi de deneyen pek çok kişi işe yaramadığını dile getiriyor.

Apple’ın şu ana kadar konu hakkında bir açıklaması da bulunmuyor. Bakalım iPhone kullanıcıları telefonlarını kaç ay daha prize takılı olarak kullanmaya mecbur kalacak.

Peki siz de benzer pil/şarj problemleri yaşıyor musunuz? Cihazınızda Apple Music uygulamasını kullandığınız için pilinizin bittiğini gözlemlediniz mi? Konu hakkında deneyimleriniz varsa bunu yazar mısınız?

PES 2022 için ilginç karar! Unreal Engine PES’e hayat verecek!

