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Apple Music tablete geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.12.2018 09:00 | Son Güncelleme

Apple’ın çevrimiçi müzik servisi Apple Music, Android platformundaki uygulaması üzerinde yenilikler yapmaya hazırlanıyor. Apple Music çok yakında Android tabletlerde de native çözünürlükte çalışacak.

Apple Music tablete geliyor!

Apple’ın Spotify karşısındaki müzik servisi ilk olarak iOS ve macOS daha sonra Android ve Windows platformlarındaki yerini almıştı. Android’deki uygulamasını sürekli yeni özellikler ile güncelleyen Apple, bu tarafta sadece telefonlara destek veriyordu. Apple’ın çok yakında ise Android tablet modellerine de destek vereceği ortaya çıktı.

Henüz beta aşamasında olan tablet sürümünün ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Tablet sürümünün arayüz iyileştirmeleri ile geleceği ve hamburger menü tarzına geçiş yapılacağı söyleniyor.

Spotify’ın konsollar ve Wi-Fi ses sistemlerimde yer aldığını düşünürsek, Apple Music’in daha kırk fırın ekmek yemesi gerekiyor. Ayrıca şarkı önerme bölümünün hala Spotify kadar kuvvetli olmadığını belirtelim.

Orijinal içerikler ve ses kalitesi ile Spotify’ın bir adım önünde yer alan Apple’ın müzik servisinin, iOS 13 güncellemesi ile çok daha kullanışlı ve fonksiyonel olacağını düşünüyoruz. Bakalım çevrimiçi müzik servisleri arasındaki savaşta neler göreceğiz?

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