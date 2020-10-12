Apple müşteri hizmetleri numarası ve iletişim kanalları

Numaralara geçmeden önce, Apple destek numara ya da hatlarının ücretli ve ücretsiz şeklinde ikiye ayrıldığını bilmelisiniz. Ayrıca Apple'ın sitesinde bilgilendirme olarak ücretsiz hat desteğinin sabit telefonlar için olduğuna dair bir ibarenin varlığını da hatırlatmak gerekir. Bir negatif özellik daha eklemek gerekirse, maalesef Apple destek hattı 7 24 hizmet veren bir çağrı merkezi değil. Apple müşteri temsilcisiyle iletişime geçmek için 09.00 - 20.00 saatleri arasında aramanız gerekiyor.
Apple satış desteği, firmanın müşterilerine daha iyi bir ürün satış hizmeti verebilmek için kurduğu Apple çağrı merkezi hizmetidir. Apple satış destek hatları, tıpkı teknik destek hattı gibi ücretli ve ücretsiz olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıca satışla ilgili yaşadığınız problemleri online yöntemlerle çözmek için TIKLAYINIZ!
Satış destek hatlarına ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Ücretsiz: 00800 448 829 873
Ücretli: 0216 282 15 11
Apple iletişim bakımından kurumsal müşterilerine ayrı bir satış destek hizmeti sağlıyor. Bu hizmetlerden online bir biçimde yararlanmak için TIKLAYINIZ!
Ayrıca telefonla iletişim kurmak için aşağıdaki numaraları kullanabilirsiniz.
Ücretsiz: 00800 448 829 875
Ücretli: 0216 282 15 12
Öğrenci ya da öğretmenseniz Apple'ın size özel satış destek hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
Apple Store, eğitim sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Aşağıdaki numaralardan eğitim için satış destek hizmetlerine ulaşabilirsiniz.
Apple'ın internet sitesinde iletişim için herhangi bir mail adresi belirtmediğini ifade etmek gerekir. Ancak firma bunun yerine Apple Contact ismi verilen bir internet sayfası sayesinde belli başlı konularda hızlı iletişim sağlamanızı mümkün kılıyor. Apple destek iletişim sayfasına erişmek için TIKLAYINIZ!
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