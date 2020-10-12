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Apple müşteri hizmetleri numarası ve iletişim kanalları

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2020 11:51 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük hacme sahip firmalarından biri olan Apple, sağladığı satış ve sonrası desteği ile de müşterileri tarafından tercih edilen bir markadır. Kullanıcılar için zaman zaman yıpratıcı bir hal alabilen müşteri hizmetleri; Apple firmasında yalnızca satış sonrası değil, satış öncesi de sağlanır. Sizler için Apple müşteri hizmetleri hakkındaki tüm detayları bir araya getirdik.

Apple destek hattı hakkında ilk söylenmesi gereken detay, satış desteği ile ürün ve teknik destek şeklinde iki ayrı bölümün olduğudur. Apple Türkiye iletişim için kullanıcılarına böyle bir kolaylık sağlayarak bekleme sürelerini azaltmayı hedeflemiştir. Apple numarası gibi gerekli iletişim bilgileri için yazımızın devamını okuyabilirsiniz. İşte Apple müşteri hizmetlerine dair tüm detaylar...
Apple Destek Hattı Numarası Nedir?

Numaralara geçmeden önce, Apple destek numara ya da hatlarının ücretli ve ücretsiz şeklinde ikiye ayrıldığını bilmelisiniz. Ayrıca Apple'ın sitesinde bilgilendirme olarak ücretsiz hat desteğinin sabit telefonlar için olduğuna dair bir ibarenin varlığını da hatırlatmak gerekir. Bir negatif özellik daha eklemek gerekirse, maalesef Apple destek hattı 7 24 hizmet veren bir çağrı merkezi değil. Apple müşteri temsilcisiyle iletişime geçmek için 09.00 - 20.00 saatleri arasında aramanız gerekiyor.

Apple Müşteri Hizmetleri Tel

Ücretsiz: 00800 448 829 878
Ücretli: 0216 282 16 22
Apple Satış Destek Hattı Numarası Nedir?

Apple satış desteği, firmanın müşterilerine daha iyi bir ürün satış hizmeti verebilmek için kurduğu Apple çağrı merkezi hizmetidir. Apple satış destek hatları, tıpkı teknik destek hattı gibi ücretli ve ücretsiz olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıca satışla ilgili yaşadığınız problemleri online yöntemlerle çözmek için TIKLAYINIZ!
Satış destek hatlarına ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Apple Store İletişim Numaraları

Ücretsiz: 00800 448 829 873
Ücretli: 0216 282 15 11

Kurumsal Müşteriler İçin Satış Destek

Apple iletişim bakımından kurumsal müşterilerine ayrı bir satış destek hizmeti sağlıyor. Bu hizmetlerden online bir biçimde yararlanmak için TIKLAYINIZ!
Ayrıca telefonla iletişim kurmak için aşağıdaki numaraları kullanabilirsiniz.

Kurumsal Müşteriler İçin Apple Store İletişim Numaraları

Ücretsiz: 00800 448 829 875
Ücretli: 0216 282 15 12

Eğitim İçin Satış Destek

Öğrenci ya da öğretmenseniz Apple'ın size özel satış destek hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
Apple Store, eğitim sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Aşağıdaki numaralardan eğitim için satış destek hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

Öğrenci ve Öğretmenler İçin Apple Store İletişim Numaraları

Ücretsiz: 00800 448 829 873
Ücretli: 0216 282 15 11
Apple ile İletişimde Kullanılabilecek Diğer Kanallar

Apple'ın internet sitesinde iletişim için herhangi bir mail adresi belirtmediğini ifade etmek gerekir. Ancak firma bunun yerine Apple Contact ismi verilen bir internet sayfası sayesinde belli başlı konularda hızlı iletişim sağlamanızı mümkün kılıyor. Apple destek iletişim sayfasına erişmek için TIKLAYINIZ!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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