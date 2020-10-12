Apple müşteri hizmetleri numarası ve iletişim kanalları

Apple destek hattı hakkında ilk söylenmesi gereken detay, satış desteği ile ürün ve teknik destek şeklinde iki ayrı bölümün olduğudur. Apple Türkiye iletişim için kullanıcılarına böyle bir kolaylık sağlayarak bekleme sürelerini azaltmayı hedeflemiştir. Apple numarası gibi gerekli iletişim bilgileri için yazımızın devamını okuyabilirsiniz. İşte Apple müşteri hizmetlerine dair tüm detaylar...

Apple Destek Hattı Numarası Nedir?

Numaralara geçmeden önce, Apple destek numara ya da hatlarının ücretli ve ücretsiz şeklinde ikiye ayrıldığını bilmelisiniz. Ayrıca Apple'ın sitesinde bilgilendirme olarak ücretsiz hat desteğinin sabit telefonlar için olduğuna dair bir ibarenin varlığını da hatırlatmak gerekir. Bir negatif özellik daha eklemek gerekirse, maalesef Apple destek hattı 7 24 hizmet veren bir çağrı merkezi değil. Apple müşteri temsilcisiyle iletişime geçmek için 09.00 - 20.00 saatleri arasında aramanız gerekiyor.

Apple Müşteri Hizmetleri Tel

Ücretsiz: 00800 448 829 878

Ücretli: 0216 282 16 22

Apple Satış Destek Hattı Numarası Nedir?

Apple satış desteği, firmanın müşterilerine daha iyi bir ürün satış hizmeti verebilmek için kurduğu Apple çağrı merkezi hizmetidir. Apple satış destek hatları, tıpkı teknik destek hattı gibi ücretli ve ücretsiz olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıca satışla ilgili yaşadığınız problemleri online yöntemlerle çözmek için TIKLAYINIZ!

Satış destek hatlarına ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Apple Store İletişim Numaraları

Ücretsiz: 00800 448 829 873

Ücretli: 0216 282 15 11

Kurumsal Müşteriler İçin Satış Destek

Apple iletişim bakımından kurumsal müşterilerine ayrı bir satış destek hizmeti sağlıyor. Bu hizmetlerden online bir biçimde yararlanmak için TIKLAYINIZ!

Ayrıca telefonla iletişim kurmak için aşağıdaki numaraları kullanabilirsiniz.