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Apple müşterilerini adeta sömürüyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.09.2018 15:28 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde yeni iPhone modelleri ile bir kez daha teknoloji gündeminin zirvesine yerleşen Apple, kutu içerikleriyle tepki çekmeye devam ediyor. İşte detaylar.

Apple müşterilerini adeta sömürüyor!

Bilindiği üzere Apple geçtiğimiz günlerde 3 yeni iPhone modeli daha tanıttı. Neresinden bakarsanız bakın bu üç model de hali hazırda piyasanın en pahalı modelleri arasında yer alıyor. Sadece 749 dolardan satışa sunulacak olan iPhone Xr için ayrı bir parantez açabiliriz. Fakat bu fiyattan çok daha ucuza satılan amiral gemisi modelleri olduğunu da unutmamak gerekiyor.
iPhone Xs ve Xs Plus ise 999 dolar ve 1099 dolarlık fiyatlarıyla, pazarın en pahalı telefonları olmaya adaylar. Muhtemelen bu cihazların Avrupa fiyatı 1100 euro’nun da üzerinde olacaktır.

Tüm bu uçuk fiyatlara rağmen, Cupertino merkezli şirket hala müşterilerimi acaba daha fazla nasıl yolabilirim derdine düşmüş. 1 trilyon dolarlık değere sahip olan, dünyanın en çok kazanan şirketi, hala gözünü müşterilerinin cebindeki geri kalan paralara dikmiş durumda.

Apple’ın yeni satışa sunduğu telefonlarının da 5W’lık adaptörle geliyor oluşu kullanıcılar tarafından öfkeyle karşılandı. Şu anda en ucuz, en kötü Android modeli bile bundan daha iyi bir adaptörle kutudan çıkarken, Apple’ın servet talep ettiği telefonlarını 5W’lık adaptörle kullanıcılara sunması, kabul edilebilir birşey değil.

Peki kullanıcılar yeni iPhone modellerinde bulunan hızlı şarj özelliğini kullanmak için ne yapacaklar? Elbette Apple Store’a girip 200 küsür liradan satılmakta olan 12W’lık adaptörü alacaklar.

Cupertino merkezli şirketin, para politikası başarılı olabilir. Fakat bu kadarı da kullanıcıları sömürmekten başka birşey değil.

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