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Apple mutlu: iPhone 11 2020'nin ilk yarısında en çok satılan telefon oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2020 14:09 | Son Güncelleme

2020'nin ilk yarısında en çok satan akıllı telefon açıklandı. Araştırma şirketi Omdia'nın raporuna göre 2020'nin ilk altı ayında en çok satan telefon iPhone 11 oldu. iPhone 11'i ise Samsung ve Xiaomi gibi üreticilerin sürpriz akıllı telefonları izledi. İşte 2020'nin ilk yarısında en çok satan telefonlar...

Apple mutlu: iPhone 11 2020'nin ilk yarısında en çok satılan telefon oldu!

En çok satan telefonlar merakla takip ediliyor. Bir akıllı telefon almanın eşiğinde olan kullanıcılar sıklıkla ise şu soruyu soruyorlar; ''En çok satan akıllı telefon hangisi?''. Bu soruya genelde çeşitli firmaların sunduğu analiz raporları cevap veriyor. Bu raporlardan bir yenisi, araştırma şirketi Omdia'dan geldi. Omdia, 2020 yılının ilk yarısında en çok satan telefonları sıraladı. Listenin ilk sırasında ise iPhone 11 yer aldı.

2020'NİN İLK YARISININ LİDERİ: İPHONE 11

Apple, Omdia'nın raporuna göre 37,7 milyon adet iPhone 11 satışı gerçekleştirdi ve bu satışlarla birlikte iPhone 11, yılın ilk yarısındaki en çok satan telefon olmayı başardı. Cupertinolu firma, geçtiğimiz yıl 26,9 milyon adet iPhone XR satmıştı. Bu da iPhone 11'in iPhone XR'dan 10,8 adet daha fazla sattığını bizlere gösteriyor. iPhone 11'in arkasından ise Samsung'un yılın en dikkat çeken akıllı telefonu bulunuyor.

SAMSUNG GALAXY A51 İKİNCİ SIRADA

2020'nin ilk yarısında en çok satan telefonlar listesinin ikinci sırasını Samsung Galaxy A51 aldı. Rapora göre Samsung, 11,4 milyon Galaxy A51 sattı. Samsung Galaxy A51'i ise 11 milyon satışla Redmi Note 8 takip etti. Listenin tamamı ise şöyle:

iPhone 11

İPHONE 12'DE DE DEVAM ETTİRECEK

iPhone 11 satışlarının Apple'ı mutlu ettiği kesin. Zira, iPhone XR'dan daha fazla satan iPhone 11, 50 dolar uygun bir fiyatla satışa çıkmıştı. Yani Apple, fiyat politikasını iPhone 11 ile tekrar revize etmişti. Anlaşılan o ki yeni fiyat stratejisi işe yaradı ve bu satışlara da yansıdı. Apple'ın iPhone 12 modellerinde de aynı stratejiyi devam ettirmesi bekleniyor.

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